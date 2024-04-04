الخميس 04 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"مؤسسات التعليم العالي" يقر استمرارية بكالوريوس الهندسة الصناعية بـ "الاردنية"

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هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي

أقر مجلس هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، اليوم الخميس، استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص، بكالوريوس، الهندسة الصناعية، في الجامعة الأردنية.

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كما أقر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصي، ماجستير، هندسة الصيانة وإدارة الجودة، وبكالوريوس، أنظمة المعلومات الحاسوبية، والذكاء الإصطناعي، وعلم الحاسوب، في الجامعة الأردنية.


وأقر المجلس، استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس، علم الحاسوب، وماجستير، علوم الحاسوب، والذكاء الاصطناعي، وبكالوريوس، تكنولوجيا المعلومات/ الأمن السيبراني، هندسة المعلوماتية الطبية الحيوية، وهندسة النظم الطبية الحيوية، وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي، وماجستير، نظم المعلومات الحاسوبية، في جامعة اليرموك.


ووافق المجلس على، استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس، ادارة المخاطر والتأمين، وماجستير، انتاج وعمليات، واستثمار وتمويل، ومحاسبة وتمويل، في الجامعة الهاشمية.


وأقر المجلس، استمرارية الإعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس، حوسبة الأجهزة الذكية، وعلوم مالية ومصرفية، والمحاسبة، وإدارة الأعمال، وماجستير، إدارة الأعمال، وريادة الأعمال، في جامعة الطفيلة التقنية.


ووافق المجلس، على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس، الشبكات والأمن السيبراني، والشبكات وأمن المعلومات، وماجستير، الأمن السيبراني، في جامعة عمان الأهلية.


وأقر المجلس، استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس، التربية الخاصة، ودبلوم عال، التربية، وماجستير، الإدارة التربوية، في جامعة جدارا، وبكالوريوس، علم الحاسوب، التسويق الإلكتروني والتواصل الأجتماعي، في جامعة فيلادلفيا، وبكالوريوس، الهندسة المدنية، في جامعة جرش، وهندسة أنظمة الروبوتات الذكية، في الجامعة الأميركية في مادبا.

(بترا)

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