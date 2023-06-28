مئات الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك

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أدى مئات الآلاف من المصلين صباح اليوم الأربعاء، صلاة عيد الأضحى المبارك في مختلف المساجد والمصليات التي حددتها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.وألقى القاضي الدكتور زيد الكيلاني بعد أداء الصلاة، خطبة العيد في ساحة المدينة الرياضية في عمان، أكد فيها أن عيد الأضحى المبارك هو عيد التضحية والفداء، عيد سنن الأنبياء الذي نتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى بمزيد من الأعمال والطاعات، ذاكرا فضائل العيد وبركاته التي تأتي بعد إتمام عبادة العشر الأواخر من ذي الحجة وأداء مناسك الحج.وبين الكيلاني فضل التسامح وتكريس فضائل التهنئة والتبريك بهذه المناسبة بين الناس، مذكرا بضرورة زيارة الأرحام وذي القربى والبعد عن الخلافات ونبذ البغضاء والمشاحنة وإلى عمل الخير والصالحات.ودعا إلى تفقد الفقراء والمساكين تطبيقا لأوامر الله عز وجل بتوطيد أواصر المحبة والعفو، حاثا المؤمنين على المحافظة على ميثاق الإيمان والاستمرار بالالتزام بالعبادات.ودعا الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والآمان والاستقرار الذي تتمتع به بفضل الله وحكمة قيادتنا الهاشمية وأجهزتنا الأمنية ووعي شعبنا المخلص، مثلما دعا الله أن يحفظ الله بلاد المسلمين والعرب من كل سوء ومكروه.وبعد أداء الخطبة تبادل المصلون التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما وزع العديد من المصلين الحلوى بهذه المناسبة.-(بترا)