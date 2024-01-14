مئة يوم على الحرب.. والمقاومة مازلت قوية



العميد المتقاعد حسن فهد ابوزيد

مئة يوم على العدوان البربري الهمجي اللا انساني على قطاع غزة استخدمت به وخلاله كل الاسلحة ومنها المحرمة دوليا كالفسفور الابيض .....وبدعم ام ي ركي منقطع النظير.... اضافة اعلان

مئة يوم ويرتكب العدو ..الصهيواميركي ابشع الجراءم بحق الابرياء الاطفال الرّضع والنساء والشيوخ الرّكع يهدم البيوت على ساكنيها ويضرب ويدمر المدارس والمساجد والمستشفيات وسيارات الاسعاف دمر الحجر والبشر والشجر ..لكنه لم يستطع ان ينال من هذه المقاومة البطلة قيد انملة رجال عاهدوا الله ماعليه اما النصر او الشهادة وهذا هو شعارهم المنية ولا الدنية ....

مئة يوم يخوض هذا الكيان حرب ابادة جماعية بحق الابرياء ولم يستطع تحقيق مبتغاه بالقضاء على هذه المقاومة والتي انتصرت عليه منذ اللحظة الاؤلى من السابع من اكتوبر لتلقّنه وغيره ممن هم وراء هذا الكيان الغاصب المحتل درساً قاسيا في الرجولة والتضحية والفداء... ...

السابع من اكتوبر ليس بداية للمقاومة المقاومة بدأت منذ اللحظة الاؤلى للاحتلال اي قبل قرابة خمسة وسبعون عاما ..اما السابع من اكتوبر هي نقطة تحول تاريخية وقومية وعروبية واسلامية في تاريخ الصراع العربي الاسرائيلي مع هذا الكيان المارق الذي ليس لديه اي احترام لكل القوانين الاممية والدولية ضاربا بها عرض الحائط وعلى مرأى ومسمع من العالم اجمع..... دون تحريك اي ساكن.....!

منذ مئة يوم تواجه المقاومة .جيش مسلح بأحدث اسلحة البر والبحر والجو وكان يصف نفسه من ٧٥ عاما بانه جيش لا يقهر لتقهره مجموعة بعدة الاف لا طائرات لديها ولا دبابات عندهم ولا اسلحة ثقيلة لكنهم يتسلحون بسلاح الايمان بقضيتهم العادلة وبسلاح الارادة والتصميم باسترداد ارضهم وتحرير مقدساتهم من غاصب مغتصب لارضهم..... سلاحهم من صنع ايديهم يقاتلون بحمية وحماس يطلبون الموت في سبيل ارضهم النصر او الشهادة كما يطلب اعداءهم الحياة ...........



مئة يوم يفشل بها العدو من تحقيق مأربه ومخططاته ان كانت تحرير اسراه او تهجير قسري لأصحاب الحق اصحاب الارض الذين فاجأوا العالم بصبرهم بثباتهم بتضحياتهم وهم يضمدون جراحهم ويدفنون شهداءهم ...متشبثين بأرضهم حتى الرمق الاخير... ويقولون كلنا فداء ً للمقاومة ....... وشعارهم ( انه جهاد نصر او استشهاد ) وفي كلا الحالتين الفوز حليفهما والفشل والخذلان حليف عدوهم........

منذ ٧٥ عاما لم يقف هذا الكيان امام محكمة العدل العليا فمنذ ان كسرت هيبته في السابع من اكتوبر وهُزمت روحهم قبل هروب اجسادهم وسقطت نظرياتهم الامنية والاستخباراتية ولاول مرة يجلبوا خانعين للدفاع عن جراءمهم امام محكمة العدل العليا وامام العالم ...

منذ مئة يوم لم نرى اي مواجهة حقيقة للعدو مع المقاومة سوى قتل الابرياء العزل من السلاح بينما راى العالم كله فيديوهات موثقة لخسائر جيش الكيان شملت تدمير دبابات واليات عسكرية مختلفة وقتل عددا كبيرا من جنودهم وضباطهم..باعتراف منقوص للكيان نفسه .الذي لم يبين عدد قتلاه الحقيقي بشكل دقيق وذلك للمحافظة على ما تبقى من ماء الوجه امام شعبه..

وبعد مئة يوم ما زالت المقاومة تقاوم وتقاتل العدو بشراسه .وتثبت للقاصي والداني ان ما زال في جعبتها الكثير لردع هذا العدوان الغاصب.... رحم الله الشهداء الابطال وثبّت الله اقدام المقاومين الابطال لصد هذا العدوان الهستيري الهمجي على اهلنا في غزة هاشم والضفة الغربية انه ولي ذلك والقادر عليه.....