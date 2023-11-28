ماذا بقي من العروبة؟

د. محمود أبو فروة الرجبي

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يبرز سؤال كبير مع كل حدث كبير يتعرض له أحد الشعوب العربية، خاصة الشعب الفلسطيني في صراعه مع الاحتلال الصهيوني، وهو: أين العرب؟ وماذا بقي من العروبة؟يحق للناس طرح مثل هذا السؤال خاصة في ظل الاخفاقات العريبة المتتالية في معالجة الـمشكلات التي تعاني منها أجزاء كثيرة من الوطن العربي؛ مثل الـمشكلات الاقتصادية، والسياسية، وتساؤلات الانتماء، وتعريف المواطنة، والـمشاركة الشعبية شبه الغائبة في صنع القرار في غالبية الدول العربية، وبنسب متفاوتة في دول أخرى، وفوق ذلك الاحتلال العسكري – مثلما يحصل في فلسطين- أو التدخلات الخارجية التي تصل إلى حد استلاب الاستقلال الوطني كما يجري في دول أخرى.حسب وجهة نظري فإن العروبة لا تضيع، ولن تذوي، والشعور القومي العربي قوي في الغالبية العظمى من الدول العربية، وقد يكون هناك من يمتلك وجهات نظر مختلفة، وهذا من حق الجميع، ولكن من حقنا نحن – محبي العروبة- أن ندافع عنها، وأن نظهر الإيجابيات الموجودة على الأرض فيها والتي تدل على ذلك.في كل حدث كبير يصيب الأمة العربية، تبرز مظاهر التعاطف، والتأييد العربي في مختلف أنحاء وطننا الكبير الممتد من المحيط إلى الخليج، وهذا ما رأيناه في الأزمات السياسية والعسكرية كما يحصل في سورية، اليمن، ليبيا، والسودان، أو أثناء الكوارث الكبيرة مثل التي أصابت سورية والمغرب– الزلازل-، وغيرها من الدول.تاريخيًا فإن الـمشاعر العروبية قوية، وما يحصل في قرية في الـمملكة المغربية يؤثر على المواطن الأردني في الزرقاء، والعكس صحيح، وشخصيًا، زرت عدة دول عربية أثناء عملي في أكثر من مشروع على مستوى الوطن العربي، ولمست ذلك، ورأيت بعيني كيفية التعبير عن حب العروبة، وحتى أثناء تواجدي في دول غير عربية كنت ألحظ الـمشاعر الفياضة التي تنتاب أي عربي عندنا يجد أمامه أخًا له في العروبة قادمًا من بلادنا الحبيبة.وإذا نظرنا من الجانب الآخر– إلى القضية الفلسطينية – فإنها أكبر قضية توحّد الأمة العربية، وفي كل عدوان إسرائيلي على الشعب الفلسطيني فإن الـمشاعر القوية تظهر من المحيط إلى الخليج، بل تتعداه إلى الدول الإسلامية الـمختلفة، والشعوب الـمحبة للإنسانية في كل بقعة على وجه الأرض.وفي هذا الـمجال نجد أن الأمة العربية – باستثناءات بسيطة – وهذه هي طبيعة الأشياء، وسنن الكون، تتعاطف بقوة مع إخوتها، وعندما تخرج الجماهير العربية من المحيط إلى الخليج في الشوارع، -وبعضها قد يتعرض للأذى عندما يعبر عن مشاعره- لا نفرق فيما تقوله الألسن والحناجر، ما بين أردني، وفلسطيني، وكويتي، وسوري، ومغربي، ومصري، وتونسي، وجزائري، فالجميع، لديهم الـمشاعر نفسها، والتاريخ نفسه، والآمال والطموحات ذاتها، وكل ذلك يعني شيئًا واحدا: العروبة باقية، وموجودة، ولن تنتهي أبدا.يحق لنا في عالمنا العربي أن نفتخر أننا أمة كبيرة – أكثر من أربعمائة مليون إنسان– وأننا تمكنا رغم كل المراحل التاريخية التي مرت علينا، والإخفاقات الكبيرة– تنمويا وعسكريًا وسياسيًا- أن نبقى بمشاعرنا الجميلة اتجاه بعضنا، وهذه دلالة أخرى على قوة هذه الـمشاعر، وتأصلها في العقل الجمعي العربي.بعد انتشار الرقمية في العالم، وسيادة منصات التواصل الاجتماعي في رسم طريقة التفكير، قيل لنا إن العروبة ماتت، وأصبح كل قطر عربي مشغولاً بقضاياه، ولن ينتبه أحد إلى قضية أشقائه في البلدان الأخرى، ولكن ما يحصل دائمًا على أرض الواقع يكذب هذا الأمر، وما جرى أخيرًا في غزة أكبر شاهد على ذلك.من منا لم يتحرق وهو يسمع ويرى ما حصل مع إخوتنا في سورية حينما ضربها الزلزال الأخير؟ ومن منا من لم يغضب لمشاهد الحرق، والقتل، والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد الاحتلال الصهيوني البغيض؟ ألم نغضب لاقتتال الإخوة في السودان، ولتدمير الدولة في ليبيا وسورية، واليمن، وغيرها.مع احترامي لكل الآراء التي تتحدث عن ضياع العروبة أقول إننا أمة عربية واحدة، ومهما فرقتنا الحدود، والمسافات، فسنبقى أمة واحدة، تبكي عمان عندما تتألم صنعاء، وتقلق الرياض عندما تتعب القاهرة، وتهب الكويت لنجدة بنغازي، وتسارع أبو ظبي لنجدة أي ملهوف في بلداننا العربية، وفي النهاية، سنبقى عربًا دمنا واحد، وأحلامنا واحدة، وطموحاتنا نفسها، وشكلنا واحد، ولساننا موسيقا اللغة العربية.أفتخر شخصيًا بعروبتي، وبديني، وبإنسانيتي، وأعرف أن العرب – مثلهم مثل الشعوب الأخرى – يستحقون الأفضل، ويحق لهم أن يعرفوا أنهم ينتمون إلى عائلة كبيرة عميقة وراسخة في التاريخ، وقوية مهما ضعفت، ورزينة مهما تقلبت عليها النوائب، والاسم الذين يزينها جميعًا، وتخفق قلوبنا به هو العروبة.