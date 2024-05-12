الأحد 12 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ماذا يعني رفع التصنيف الائتماني للأردن من B1 إلى Ba3؟

د. محمد مفلح الحدب
د. محمد مفلح الحدب

أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني يوم الخميس الموافق 9/5/2024 رفع التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل للأردن بالعملتين المحلية والأجنبية من B1 إلىBa3، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتعتبر هذه الرفعة الأولى من نوعها منذ 21 عاما وهو إنجاز كبير يحسب للأردن. لكن ما هو السبب في هذه الرفعة وكيف سينعكس ذلك على الاقتصاد الأردني.  اضافة اعلان
فحسب التقرير الذي صدر عن وكالة موديز كان هنالك مجموعة من العوامل التي أخذت بعين الاعتبار لرفع التصيف الائتماني للأردن، منها على سبيل المثال الإدارة الحكومية الناجحة والفعّالة للسياسات الاقتصادية والمالية، التدابير المتخذة للتقليل من المخاطر السلبية لجائحة فيروس كورونا وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالميا والصراعات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وخصوصا العدوان الإسرائيلي الغاشم لغزة والضفة الغربية، الثبات والتحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية مثل مؤشرات نمو الناتج المحلي الإجمالي والعجز في الميزان التجاري وحجم الدين، التزام الحكومة بالإصلاحات الشاملة بما في ذلك الإصلاحات المالية والهيكلية، والدعم المالي والتقني المتواصل من الشركاء الدوليين مما اسهم في الاستقرار الاقتصادي.
أما بالنسبة لأهم الانعكاسات الإيجابية التي تترتب على الاقتصاد الأردني بسبب رفع التصنيف الائتماني فيمكن تلخيصها بما يلي: أولاً، خفض تكاليف الاقتراض على الحكومة الأردنية وخصوصا من الأسواق المالية الدولية بأسعار فائدة أقل. وهذا يعني أن الحكومة ستستطيع اقتراض الأموال بتكلفة أقل مما يقلل من تكلفة تمويل المشاريع العامة والاستثمارات وسداد الدين، فكما هو معروف تقوم الحكومة من فترة لأخرى بإصدار سندات اليوروبوند للاستدانة من الأسواق العالمية حيث كان آخر إصدار يبلغ 1.25 مليار دولار اميركي وبفائدة سنوية تبلغ %7.5. وهذا بدوره سيشجع الحكومة مستقبلا الاستدانة من الأسواق العالمية بدلا من التوجه للاستدانة من البنوك الأردنية وصندوق استثمار الضمان الاجتماعي، مما سيتيح المجال لتمويل القطاع الخاص بشكل أكبر.  
ثانياً، جذب المزيد من الاستثمارات وخصوصا الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث إن رفع التصنيف الائتماني للأردن هو إشارة صريحة من وكالة موديز، والتي تعتبر طرفا خارجيا مستقلا ومؤهلا ومحايدا وذا سمعة عالمية، بأن اقتصاد الأردن مستقر ولدى الحكومة قدرة عالية على الوفاء بالتزاماتها وسدادها للديون والأهم هو الاستقرار في التشريعات والقوانين التي تحمي رأس المال والاستثمار الأجنبي، لا بل تطويرها بشكال إيجابي مثل قانون الاستثمار الجديد والذي يعتبر حاضنة للأعمال ومشجع للاستثمار على المدىيين القصير والطويل.  
رابعاً، زيادة قدرة الأردن للوصول إلى التمويل من المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرها من المؤسسات التنموية متعددة الأطراف. فكما هو معروف تم في شهر كانون الثاني من هذا العام الإعلان عن الاتفاق بشأن برنامج للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية تنفذه الأردن بدعم من الصندوق الدولي من خلال برنامج «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF) والذي مدته أربع سنوات وبقيمة تبلغ حوالي 1.2 مليار دولار، مثل هذا التمويل الإضافي يمكن أن يدعم مشاريع البنية التحتية والبرامج الاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية.
خامساً، تعزيز استقرار الثقة في الدينار الأردني مما يشجع الافراد والشركات على زيادة ودائعهم بالدينار الأردني والتوسع في الاستثمار، فعادة ما يلجأ الافراد والمؤسسات الى التحوط وضبط الانفاق بشكل كبير وخصوصاً في الفترات التي تشهد حالة عدم استقرار اقتصادي، وأيضا استقرار الثقة في الدينار الأردني له دور كبير وأساسي في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز العلاقات التجارية مع الدول الصديقة والحليفة، فكما شاهدنا مؤخرا في دول مجاورة كان هنالك ضرر كبير على الاقتصاد الكلي بسبب انخفاض أسعار صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية والذي كان سببه عدم الثقة في العملات المحلية.
سادساً، تشجيع الحكومة للمضي قدما في عملية تنفيذ المزيد من الإصلاحات المالية والاقتصادية والتي ستؤدي بدورها إلى تحسين الحوكمة والشفافية والكفاءة مما يجعل اقتصاد الأردن أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين الأردنيين والعرب والأجانب، وللتأكيد على ذلك فقد كان هنالك دور كبير للإصلاحات المالية والهيكلية التي نفذها الأردن مسبقا في تجنيبه الآثار السلبية للعديد من الأزمات مثل أزمة فيروس كورونا وأزمة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والتي القت بظلالها الثقيلة على معظم الاقتصاديات في العالم.
سابعاً، رفع نسبة النمو الاقتصادي في الأردن مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة ويخفض من نسبة البطالة المرتفعة ويقلل مستويات الفقر ومستويات الدين للحكومة ويرفع من مستويات المعيشة للأسر الأردنية، خصوصا في الطبقتين الوسطى والفقيرة، وبناء اقتصاد أكثر قوة واستدامة في مواجهة التحديات المستقبلية.
وهنا لا بد من التأكيد على أن تقوم الجهات الحكومية المعنية بالاستفادة من هذا الإنجاز الكبير المتمثل في رفع التصنيف الائتماني السيادي الطويل الأجل والبناء عليه من خلال تعزيز عمليات جذب الاستثمار الأجنبي والاقتراض الخارجي بفائدة منخفضة وتعزيز الثقة بالعملة المحلية وما إلى ذلك، لكن من المهم أيضا وبشكل أكبر العمل على تحصين الاقتصاد ومنعته أمام المؤثرات الخارجية، مثل العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة والذي لو تطور أكثر لألقى بظلال ثقيلة على الاقتصاد الأردني حسبما أشار كل من تقرير وكالة موديز وتقرير صندوق النقد الدولي.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
القضاء يجنب 41 طفلا القيود الجرمية بالصلح وتسوية النزاع

القضاء يجنب 41 طفلا القيود الجرمية بالصلح وتسوية النزاع

منذ 51 دقيقة
Untitled-1

الشباب والتكنولوجيا والأحزاب

منذ1 ساعة
image (16)

الأمن: فيديو منتشر لكاميرا مثبّتة على مركبة لا علاقه له بالمخالفات

منذ6 ساعة
438174121_830259565802417_6521571892420569569_n

قرارات مجلس الوزراء

منذ9 ساعة
Sequence 28.00_00_08_10.Still003

بين "النافذة وشبك الحماية".. مركز رعاية يحبس طفلا يوميًا لـ 8 ساعات (فيديو)

منذ9 ساعة
2024_05_12_12_46_20

"الوطني لحقوق الإنسان" يرحب بقرار الإفراج عن 485 موقوفا

منذ9 ساعة
افكار و مواقف

قهر الطفولة في غزة

خولة كامل الكردي |اليوم
ماهر أبو طير

الأكثر إنتاجا للمخيمات

ماهر أبو طير |اليوم

هاتوا برامجكم.. وتنافسوا

جهاد المنسي |اليوم

مؤشرات مطمئنة

يعقوب ناصر الدين |اليوم
ترجمات
‏سودانية تهتف في مظاهرة تطالب بهيئة مدنية تقود عملية الانتقال إلى الديمقراطية، الخرطوم، 12 نيسان (أبريل) 2019 - (المصدر)

النضال من أجل السودان‏ (2-1)

ترجمات |منذ 36 دقيقة
1715432581158033100

كيف أصبحت احتجاجات الطلاب من أجل غزة عالمية‏؟

ترجمات |11 أيار 2024
1715432982838052300

كنت في رفح وأفزعني ما رأيت

ترجمات |11 أيار 2024
بايدن

بايدن يسعى إلى ممارسة سياسة القوة في العلاقة مع إسرائيل

ترجمات |11 أيار 2024
1715346591337120400

الذكاء الاصطناعي والتحكم في مسار حروب المستقبل

ترجمات |10 أيار 2024
النساء الحوامل في غزة ليس لديهن مكان آمن يذهبن إليه وواجهن تحديات لا يمكن تصورها

المعاناة الصامتة للنساء الفلسطينيات‏

ترجمات |08 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير- حمزة حجاج

كاريكاتير- حمزة حجاج

النمرة غلط 11 أيار 2024

hajjaj copy

الاحتيال الإلكتروني 10 أيار 2024

14 copy

تلفون يوم الجمعة 09 أيار 2024

تلفون يوم الجمعة

العصف الذهني للطعام في الأردن 08 أيار 2024

hajjaj copy

ابني 07 أيار 2024

hajjaj
 
 