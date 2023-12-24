ما هي حالة الطقس للساعات القادمة في الأردن؟

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قال موقع طقس العرب للتنبؤات الجوية، إن أحدث نتائج نظم المحاكاة الحاسوبية وتحليلات تظهر انحسار تأثير المنخفض الجوي تدريجياً عن الأردن في الساعات القادمة، حيث يستمر الطقس بالبرودة في جميع المناطق.وأضاف أنه من المتوقع أن تبقى السحب تتدفق نحو الأردن، مصحوبة بزخات خفيفة من الأمطار في مناطق الشمال والوسط، مع تراجع تدريجي في شدتها وانتشارها.وتوقع أن تكون هناك فرصة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار في بعض المناطق، خاصة في الساعات الأولى من الليل، وتكون درجات الحرارة منخفضة في جميع أنحاء الأردن، مع برودة شديدة في بعض المناطق البادية والجبلية العالية.وحذر طقس العرب من تشكل الضباب على نطاق واسع هذه الليلة، حيث يتوقع أن يشمل ذلك السهول الشرقية والبادية، بما في ذلك مطار الملكة علياء الدولي، مما قد يؤدي إلى تقليل كبير أو حتى انعدام مدى الرؤية الأفقية.ونبه من التدني اللافت في مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب في أجزاء واسعة من السهول الشرقية والبادية بما فيها مطار الملكة علياء الدولي.