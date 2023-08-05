متى يحكم عالمنا منطق العدل؟

يوسف عبد الله محمود

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إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلا بُد أن يستجيب القدر (الشابي)ذات مرة وخلال ولايته الرئاسية زار الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما مستعمرة سدروت Sderot القريبة من غزة. يومها قوبل بحفاوة هناك. وبحميميّة راح يقول لسكانها الذين شكوا إليه من الصواريخ التي يطلقها عليهم الفلسطينيون «لو أن أحداً وجّه صواريخه إلى بيتي حيث تسكنه ابنتاي أثناء نومهما، فمن حقي أن أفعل كل ما في استطاعتي لمنعه. وأتوقع من إسرائيل أن تفعل ذلك».ما قاله أوباما يثير السخرية لأنه تجاهل أن هذه الأرض المقامة عليها مستعمرة سدروت هي أرض فلسطينية تم احتلالها العام 1948.أتساءل هنا: لو أن أحداً احتل بيت أوباما أو أرضه، أليس من حقه أن يقاوم لاسترداده؟يتناسى الرئيس أوباما أن الأرض المقامة عليها الآن مستعمرة أو مستوطنة سدروت، كان اسمها قبل الاحتلال الإسرائيلي «نجد Najd»، وهي قرية فلسطينية من مجموع 418 قرية وبلدة دمّرها المحتل الإسرائيلي وأقام مكانها مستوطنات إسرائيلية.أوباما لا يجهل التاريخ، ولكنه يتجاهله كغيره من الرؤساء الأميركيين المنحازين لإسرائيل. أوباما في أول عهده راح يجامل العرب والمسلمين حين زار القاهرة مستظهراً بعض الآيات القرآنية!مع الأسف صدّقه البعض من عربنا واستبشروا خيراً بولايته. لكن خابت توقعاتهم فالرجل فيما بعد راح يدافع عن الإسرائيليين وكأنهم هم أصحاب الأرض، بينما الفلسطينيون أصحابها الحقيقيون مجرد غُرباء أو أقلّية!في مقال له حول «سدروت» ، يقول الكاتب الأميركي Stuart Littlewood «إن سدروت أقيمت مكان قرية نجد الفلسطينية والتي تم مسحها من على وجه الأرض من قبل العصابات الإرهابية اليهودية في أيار 1948، وهناك 600 قرية أخرى تم تهجير سكانها بالقوة دون أن تبدي سلطات الاحتلال أي اهتمام. ومع أن الاحتلال الإسرائيلي انسحب من غزة معتبراً ذلك تنازلاً منه، فإنه هو ما زال المتحكم بمصادر المياه والفضاء الجوي. ومع ذلك فأي دفاع عن الأرض المحتلة تعتبره إسرائيل إرهاباً فلسطينياً». المقال منشور في المجلة نفسها ص19.إن إسرائيل التي تضرب عرض الحائط بالقرارات الدولية التي تطالبها بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها العام 1967 والسماح لأهلها بالعودة إلى منازلهم، ما كان لها أن تفعل ذلك لولا الدعم اللامحدود من الإدارات الأميركية المتعاقبة.وها نحن اليوم نرى إسرائيل تُقدم على تصرف عنصري آخر حين تقرر «يهودية الدولة» مما يشكل انتهاكاً للحقوق الإنسانية.وفي انتقاد شديد لهذه الخطوة يقول سمو الأمير الحسن بن طلال «لقد اتجهت إسرائيل في الآونة الأخيرة إلى إصدار عدد من القوانين ذات الطابع العنصري، بما في ذلك الإصرار على «يهودية الدولة». وهذا يقوم على وهم يشكل انتهاكاً للحقوق الإنسانية. إن الرأي العام الغربي ومراكز صنع القرار في أوروبا وأميركا ليس لديها صورة واضحة عن الجانب الإنساني والجانب القانوني لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين».الحسن بن طلال: الأعمال الفكرية. المجلد الأول ص719.أختم بالقول هل كان الرئيس الأميركي السابق أوباما مستوعباً لهذا الجانب الإنساني حين برّر للإسرائيليين النهج العدواني على الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين؟أليس ما قاله حين زار مستعمرة سدروت منافياً للواقع؟أُذكّره كما أذكّر مجمل المسؤولين الأميركيين بهذه المفردات الممتلئة للحسن بن طلال: «إن الشرط الأساسي الكبير للسلام هو العدل. عندما نحقق العدل في الشرق الأوسط نكون قد حققنا السلام فيه». المرجع السابق ص121.أتساءل: متى يصبح «العدل» شرعة ومنهاجاً، يتبنّاه قادة العالم الكبار؟أيننا من عودة الرئيس الأميركي ويلسون سنة 1920 إلى إقرار حق الشعوب في تقرير مصيرها!اليوم ثمة نهج غير مسبوق تنتهجه أميركا، نهج أراه يجتاح دولاً أوروبية أخرى لا تحترم توجهاتها الجديدة القوانين الدولية المتعلقة بالحقوق الإنسانية للشعوب!لماذا لا يتم تطبيق حقوق الإنسان كما أقرتها المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان؟ ألم تنص الصكوك المعتمدة منذ عام 1945 على منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية (1948). ألم تنص على منع جميع أشكال التمييز العنصري (1965). ماذا يفعل مُفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إذا لم يستطع وقف الانتهاكات الخطيرة لهذه الحقوق وبخاصة في الأرض الفلسطينية المحتلة؟علينا أن ندرك أن التمييز بين البشر بسبب العرق أو اللون أو الجنس يمثل عقبة أمام تنمية العلاقات الإنسانية بين الشعوب.أتساءل: أين احترام الاتفاقيات الدولية؟إن وباء «العنصرية» هو فيروس يفتك بكرامة الشعوب.متى يتم الإجهاز على هذا الفيروس؟متى تستقيم أمور هذا العالم؟