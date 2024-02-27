الثلاثاء 27 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مجلس الأعيان يشيد بجهود الملك والإنزال الجوي لإغاثة غزة

مجلس الأعيان - (أرشيفية)
مجلس الأعيان - (أرشيفية)

ثمن رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، قيام القوات المسلحة الأردنية امس الاثنين ، تنفيذ أكبر عملية إنزال جوي لإغاثة أهلنا على امتداد الساحل الفلسطيني ، بتوجيهات و إشراف مباشر من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني.

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واكد في مستهل جلسة الأعيان، اليوم الثلاثاء، دعم المجلس، لجهود جلالة الملك المفدى كافة في الدفاع عن ثوابتنا الوطنية وقضايا امتنا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية ، وأن الأردن بقيادة جلالته لن يلتفت الى المشككين وتجار الكلمة وسيبقى كما كان دوما الأقرب الى فلسطين ، ولن يتوانى لحظة عن مواصلة ونصرة شعبنا الفلسطيني المناضل.


وقال إن جلالة الملك يواصل جهوده ومساعيه الكبيرة ، الرامية لنصرة شعبنا الفلسطيني ، ووقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهلنا في قطاع غزه والضفة الغربية المحتلة ،مؤكدا أن العملية هي تأكيد أننا الأقرب الى فلسطين وقضية شعبنا، وحقه في الحرية والحياة والاستقلال.


و أضاف، ما يقوم به جلالة الملك عبد الله الثاني من إشراف مباشر على إرسال المساعدات الإنسانية والطبية ، وانزلها بيده للمحتاجين والجوعى والمحاصرين ، في وقت الصراعات والحرب لم يشهد التاريخ له مثيلا، ولم يسجل التاريخ أن قام قائد وزعيم ، بمثل هذه العمل وهذه المخاطرة إلا جلالة مليكنا المفدى، الذي اثر بنفسه مواجهة المخاطر نصرة لأهلنا في قطاع غزة.


وتابع ، أن ما يقوم به جلالته من خلال هذا العمل الشجاع ، إنما يريد أن يبعث برسالة للعالم اجمع ، بأن نصرة الملهوف وإغاثة المحتاج ، هي ممارسات وأفعال تنبع من الضمير الإنساني، وتسبق أية حسابات سياسية وصفقات مشبوهة.


وأشار الى تأكيد جلالة الملك بان جهود الأردن ستمضي ، من أجل كسر الحصار المفروض على غزة ، وان مواصلة عمليات الإنزال الجوي ، وإيصال المساعدات بكل الطرق المتاحة لن تتوقف ، فهذا واجب الأردن تجاه الأشقاء في فلسطين وليس منة عليهم.


وأضاف أن جلالته في مساعيه الكبيرة يؤكد أن أولويته اليوم هي وقف الحرب على غزة بشكل فوري ، وضرورة ضمان وصول المساعدات إلى الأهل في قطاع غزة بشكل كاف ومستمر ، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية ، واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية والقدس ، والدفع باتجاه الوصول للحل العادل للقضية الفلسطينية.


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