الثلاثاء 27 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مجلس الأعيان يقر الموازنة

رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز - (أرشيفية)
رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز - (أرشيفية)

اقر مجلس الأعيان مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية ٢٠٢٤ وبدا ينهي مشروع القانون دورته التشريعية في انتظار صدور الارادة الملكية بالموافقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية.

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وقال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز  بعد انتهاء المناقشات  انه بعد ان انهى  مجلس الاعيان هذا الاستحقاق الدستوري ، المتمثل باقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة ، ومشروع قانون الوحدات الحكومية المستقلة ، فأننا في المجلس نؤكد تعاوننا مع كافة الجهات المعنية ، وبذل قصارى جهدنا لمواجهات التحديات التي تعترض مملكتنا ، وستكون ايدينا مفتوحة بهدف التعاون مع الحكومة ، في كل ما من شأنه التغلب على صعوباتنا الاقتصادية.

 

وأضاف الفايز أن مواجهة تحدياتنا الاقتصادية مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع ، من سلطات دستورية ومؤسسات مجتمع مدني ، وقطاع خاص ، فالظروف الراهنة تتطلب من الجميع ، مواجهتها بمسؤولية وطنية وهمة عالية.


وتابع: "نؤكد في مجلس الاعيان بأننا سنكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا كسلطة دستورية ، في سعينا نحو ترجمة لرؤى وتطلعات وتوجيهات مليكنا المفدى جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه ، والمتعلقة بعملية التحديث السياسي والاقتصادي والاداري ، هذه العملية الاصلاحية الشاملة والهادفة ، الى تعزيز المشاركة الشعبية ، وتمكين المرأة والشباب ، والوصول الى الحكومات البرلمانية ، وايجاد البيئة الاستثمارية الجاذبة ، للحد من مشكلتي الفقر والبطالة  وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين".

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