الأحد 03 أيلول 2023
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مجلس الأمة يستكمل أعمال دورته الاستثنائية

مبنى مجلس الأمة في عمان-(أرشيفية)
مجلس الأمة يستكمل أعمال دورته الاستثنائية
صادق مجلس الأعيان في جلسته اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور هيئة الوزارة، على قرار مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، كما عدّله مجلس الأعيان.اضافة اعلان
ويستكمل مجلس الأمة بذلك بغرفتيه النواب والأعيان، إنجاز آخر مشاريع قوانين الدورة الاستثنائية، تمهيداً لرفعه الى جلالة الملك للمصادقة عليه، وبدء سريانه بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريد الرسمية.
ويعالج مشروع القانون، الخصوصية وحماية البيانات الشخصية للمواطن الأردني والمقيم عبر ممارسات وضمانات تكفل التحكم في البيانات، وتمنع الاعتداء عليها ، كما ينشئ مجلساً لحماية البيانات الشخصية.
وتضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية التي بدأت أعمالها في السادس عشر من تموز الماضي، مشاريع قوانين : الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمُلكية العقارية، والجرائم الإلكترونية، والسير، والشركات، والمحاكم الشرعية، وإلغاء قانون اتفاقية لإنتاج البترول في منطقة الجفر، وحماية البيانات الشخصية.
الى ذلك، وقف أعضاء المجلس والحكومة دقيقة صمت في بداية الجلسة لقراءة سورة الفاتحة على روح العين السابق جمال الشوابكة الذي وافته المنية الاثنين الماضي.
ونعى الفايز المرحوم الشوابكة، مستذكرا مناقبه وعطاءه للوطن وقيادته الهاشمية في مختلف المواقع التي عمل بها، مشيرا الى أن الفقيد كان قامة وطنية كبيرة وعنوانا للعطاء والتضحية، ومن المشهود لهم بنقاء السريرة والانتماء الوطني الصادق.
كما اعرب عن شكره لأعضاء المجلس ورؤساء ومقرري وأعضاء اللجان على جهودهم الكبيرة التي بذلوها لإنجاز تشريعات الدورة الاستثنائية كافة، كما شكر الحكومة ومجلس النواب على تعاونهم الدائم والمستمر مع مجلس الأعيان.
--(بترا)
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