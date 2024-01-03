الأربعاء 03 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مجلس النقباء يدين اغتيال العاروري بعدوان صهيوني جبان

Untitled-1-1704217838
الشهيد صالح العاروري

دان مجلس النقباء العدوان الصهيوني الجبان الذي أدى إلى استشهاد القائد المجاهد صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس وبرفقته ثلة من المجاهدين الفلسطينيين من الحركة حماس.

اضافة اعلان

وفيما يأتي نص البيان:

يدين مجلس النقباء العدوان الصهيوني الجبان الذي أدى إلى استشهاد القائد الوطني الفلسطيني الشيخ المجاهد صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس وبرفقته ثلة من المجاهدين الفلسطينيين من حركة حماس وفي ذلك عدوانٌ سافر على سيادة لبنان الشقيق.
وأنه يحتسبهم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألاّ خوف عليهم ولا هم يحزنون.
ويذّكر مجلس النقباء أن نهج استشهاد القادة في الأمة يشكل معالم أصيلة في تاريخها المجيد.
إن استهداف قادة المقاومة هو محاولة يائسة وبائسة لجيش مجرم يجر أذيال الخيبة ويلهث خلف مشهد نصر موهوم، في حين أنه غارق في ذل الهزيمة على رمال غزة، محاولاً بهذا العمل الجبان ترميم كرامته التي بعثرتها المقاومة ولملمة صورته التي مزقها صمود الشعب الفلسطيني .
ويؤكد مجلس النقباء أن جرائم الاغتيال الجبانة لقادة المقاومة والابادة الجماعية للشعب الفلسطيني التي يقترفها الكيان الصهيوني لن تثني الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة في طريق تحرير الأرض الإنسان والذود عن شرف الأمة والدفاع عن مقدساتها.
إن انتصار المقاومة الذي حققته في طوفان الأقصى والمدعومة بصمود الشعب الفلسطيني وقوافل الآلاف من الشهداء والجرحى والأسرى سيبقى أيقونة لانتصار الضحية على الجلاد ودافعاً لكل أحرار العالم إلى الوقوف خلف ملحمة الشعب الفلسطيني في مواجهة المحرقة الصهيونية النازية.  
عاشت فلسطين محررة من النهر إلى البحر
عاش الشعب الفلسطيني عنواناً للتضحية والفداء والنصر
عاشت المقاومة الفلسطينية البطلة تدافع عن الأمة ومقدساتها
المجد والخلود للشهداء
عاش الأردن وطناً حراً أبياً سنداً للشعب الفلسطيني المجاهد
       الله أكبر 
 رئيس مجلس النقباء 
     نقيب المحامين
 يحيى سالم أبو عبود

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
63839877931503042818

القوات المسلحة ترسل طائرة لإخلاء عائلة أردنية من السعودية

منذ2 ساعة
نقابة المهندسين الزراعيين الأردنيين تدين اغتيال قادة المقاومة في بيروت

نقابة المهندسين الزراعيين الأردنيين تدين اغتيال قادة المقاومة في بيروت

منذ4 ساعة
مشهد عام من مدينة عمان-(ارشيفية)

أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق واحتمال ضعيف لهطول الأمطار

منذ5 ساعة
file

المستقلة للانتخاب: سجل الأحزاب هو المرجع الوحيد لاعتماد تاريخ الانتساب

منذ21 ساعة
مطرقة قاضي

سنة حبس لشخص انتحل صفة "مفتش حكومي"

منذ22 ساعة
1704201997145

الأوقاف: 22250 مسجلا للحج ولا تمديد للتسجيل

منذ22 ساعة
افكار و مواقف

فجوة الرأي العام في فلسطين وإسرائيل

د. محمد حسين المومني |اليوم

ماذا قالوا في الحرية والعنف وعنهما؟ (1-3)

حسني عايش |اليوم

ما بعد غزة

سائد كراجة |اليوم

أزمة حقيقية في أندية المحترفين

خالد خطاطبة |اليوم

في غزة أكبر حمية غذائية مفروضة في التاريخ: الإبادة بواسطة التجويع

د.منذر الحوارات |اليوم

رياح التغيير تكشف المستور وتستدعي "مرحلة معدلة" من حرب غزة

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
آثار الهجوم الإسرائيلي في أحد أحياء غزة - (أرشيفية)

‏"سنأتيكم بطوفان هادر": القصة التي لم ترو لهجمات 7 (أكتوبر)

ترجمات | منذ17 ساعة
رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وأعضاء من حكومته اليمينية المتطرفة - (أرشيفية)

الحكومة الحالية بقيادة نتنياهو ولدت في الخطيئة

ترجمات | منذ17 ساعة
فلسطينيان يخرجان من بين أنقاض مبنى دمرته قوات الاحتلال في غزة - (أرشيفية)

‏حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على الفلسطينيين كتقليد كولنيالي

ترجمات |27 كانون الأول 2023
مسجد مزقت قبته قذيفة في أحد صراعات الشرق الأوسط - (أرشيفية)

حنين إلى مشرق ضائع

ترجمات |31 كانون الأول 2023
مظاهرة مساندة لفلسطين في باريس، 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

أي مجال للتفكير بعد غزة؟

ترجمات |31 كانون الأول 2023
جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في أحد أزقة غزة - (أرشيفية)

التاريخ يظهر أن إسرائيل لن تكسب أبدا "حرب احتلال" ‏

ترجمات |30 كانون الأول 2023
 