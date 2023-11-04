مجلس النقباء يدين الإجرام الصهيوني واستهداف المستشفيات في غزة

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تعبر النقابات المهنية الأردنية عن غضبها وسخطها من استهداف العدو الصهيوني الممنهج للمجمعات الطبية والمستشفيات في قطاع غزة واستهداف مجمع الشفاء الطبي وقصف سيارات الاسعاف و محيط مستشفى القدس، و المستشفى الإندونيسي وقبله المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني في المستشفى الأهلي العربي التي أدت إلى مجازر تضاف إلى المجازر التي يرتكبها العدو يوميا في قطاع غزة الذي يتعرض الى عدوان غاشم من قبل العدو الصهيوني يستهدف الأحياء السكنية والمدارس والمساجد والمرافق الحيوية المدنية ، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 9 آلاف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب إصابة أكثر من 22 ألفا، وتدمير أحياء بكاملها وتشريد معظم السكان.ودعت النقابات المهنية الأردنية إلى توفير الحماية الفعالة الفورية للمدنيين ومرافق الرعاية الصحية و الامتثال للقانون الدولي الإنساني، الذي يعني أنه يجب توفير حماية فعالة لمرافق الرعاية الصحية وعدم استهدافها أبدا.وترى النقابات المهنية ان ما يقوم به العدو الصهيوني هو حرب وحشية وإبادة جماعية واجرام ممنهج يستهدف من خلاله العدو قتل أكبر عدد ممكن من المدنيين بهدف تهجيرهم من أرضهم وتنفيذ مخططاته في التطهير العرقي وتغيير الوضع على الارض.كما ترى أن التصعيد في فلسطين المحتلة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص هو خطر داهم على المنطقة بشكل عام وعلى الاردن بشكل خاص وهو ترجمة للمخطط الصهيوني الذي كشف عنه وزير المالية الصهيوني بإلغاء الشعب الفلسطيني وشطب الأردن على الخارطة..وتطالب النقابات المهنية الدول العربية التي ارتبطت بعلاقات مع الكيان الصهيوني باتخاذ الاجراءات الفورية لالغاء كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والاتفاقيات السياسية والاقتصادية والامنية وقطع العلاقات مع العدو الصهيوني.كما تطالب الدول العربية والاسلامية والمجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم تجاه الجرائم الانسانية والعدوان الغاشم الذي يقترفه العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني الاعزل والمطالبة بوقف فوري لاطلاق النار ، وفتح معبر رفح بشكل دائم ، وعدم السكوت على هذه الجرائم وهذه الوحشية حيث أن اللحظة تاريخية وأن الخذلان وعدم اتخاذ موقف واضح في ظل هذا العدوان الغاشم سيسجله التاريخ ولن يعود على أمتنا الا بالحسرة والخسارة.وتؤكد النقابات المهنية الاردنية على موقفها الرافض لكافة اشكال التطبيع مع العدو الصهيوني وتفعيل قرار المقاطعة لهذا الكيان وداعميه ومموليه.واذ تقدر النقابات المهنية الاردنية الموقف الرسمي المتنامي والمتصاعد تجاه ما يقترفه هذا الكيان عبر المطالبة بوقف اطلاق النار وفتح معبر رفح وسحب السفير الاردني ، فإنها تطالب الحكومة بالمزيد من التصعيد واستخدام كل أوراق الاردن للضغط من اجل وقف اطلاق النار.وتطالب النقابات المهنية وزراء خارجية الأردن وفلسطين والإمارات وقطر ومصر والسعودية خلال اجتماعهم مع وزير خارجية أمريكا الذي سيتم اليوم في عمان بالضغط على الإدارة الأمريكية بكل السبل من اجل وقف إطلاق النار وفتح معبر رفح وإيصال رسالة واضحة للإدارة الأمريكية تعبر عن غضب وسخط الشعوب العربية من سلوك الإدارة الأمريكية الداعم للكيان الصهيوني والذي سيؤدي في نهاية المطاف الى ضرب المصالح الأمريكية في المنطقة.