الأحد 08 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مجلس النواب: سنبقى داعمين للفلسطينيين .. ونحن خندق واحد

جانب من جلسة سابقة في مجلس النواب-(أرشيفية)
مجلس النواب: نقف مع الفلسطينيين وندين عدوان الاحتلال في غزة
أكد مجلس النواب في بيان صادر عنه اليوم السبت أن ما يجري في قطاع غزة ومحيطها هو انعكاس لممارسات حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة والتي ستجر المنطقة لمزيد من التأزيم وتقوض مساعي السلام بانتهاكاتها للمقدسات واقتحامها للمدن والمخيمات الفلسطينية واعتقال الأطفال والنساء والشيوخ.اضافة اعلان

وشدد المجلس في بيانه على وقوفه مع الأشقاء الفلسطينيين حتى نيل حقوقهم المشروعة على أساس حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأشار بيان النواب إلى مضامين خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أيام والذي أكد أن التأخير في تحقيق العدل والسلام تسبب باشتعال دوامات لا تنتهي من العنف، مثلما تساءل جلالته (كيف يمكن للناس أن يثقوا بالعدالة العالمية بينما يستمر بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي وتدمير البيوت).

وأدان المجلس العدوان الغاشم الذي تقوم به قوات الاحتلال في قطاع غزة وفي عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وانتهاكاته المستمرة للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.


وجاء في بيان المجلس: سيبقى الأردنيون خلف راية جلالة الملك عبد الله الثاني الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وسنبقى إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين داعمين لحقوقهم فنحن والفلسطينيون الأقرب لبعض ونقف في ذات الخندق، أصحاب قضية وتاريخ وحاضر ومستقبل واحد.
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