الأربعاء 13 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مجلس النواب يسأل والحكومة تجيب

جانب من جلسة لمجلس النواب أمس-(بترا)
جانب من جلسة سابقة لمجلس النواب
ناقش النواب في جلسة رقابية اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس احمد الصفدي وحضور وزراء قضايا استثمارية في منطقة العقبة الاقتصادية وخدماتية  والحادث الماساوي الذي وقع صباح اليوم على طريق سلحوب جرش لباص طلبة جامعيين.اضافة اعلان
وحث نواب وزير الاشغال على التوجه للمنطقة وايجاد حلول للطريق.
 وخلال الجلسة ناقشت النائب صفاء المومني اجابة وزير الزراعة عن  توزيع  الاحطاب  الذي تم تقطيعه من الاشجار في منطقة عجلون نتيجة انشاء مشاريع كبرى مثل التلفريك تطلبت قطع الاشجار، منتقدة طريقة توزع الاحطاب 
واكتفى النائب فواز الزعبي برد الحكومة على سؤاله.
وحول  النائب  سليمان ابو يحيى  سؤاله عن انشاء مشروع سياحي في العقبة من خلال اتفاقية  وقعت عام 1999  تم بموجبها منح مستثمر اراضي في العقبة على البحر بسعر 2125  للدونم لاستجواب  .
وقال أبو يحيى إن المستثمر أنشا مشروعا على جزء صغير من الارض وترك الباقي من الارض فارغة وانه قام ببيع قطع اراض منها  بمبالغ بالملايين. 
وأضاف أن الحكومة الحالية بريئة من هذه الاتفاقية والمطلوب الغاء الاتفاقية  واسترداد الاراضي"، 
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية توفيق كريشان ان الحكومة ستتابع هذه القضية بكل تفاصيلها وستطلع المجلس على  كل شيء.
وناقش  النائب محمد الخلايلة  اجابة الحكومة بخصوص سؤاله عن مشروع صرف صحي في منطقة الخربة السمرا.
وفي بداية الجلسة تحدث ممثلو الكتل النيابية عن اخر المستجدات  حول العدوان الاسرائيلي على  قطاع غزة، بوقفه، معبرين عن رفضهم لسياسة التهجير القسري لابناء قطاع غزة.
وانتقد النواب ازدواجبة المعايير التي يستخدمها الغرب في التعامل مع قضية فلسطين .
 واشاد النواب بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني في دفاعه عن اهل غزة  وجهود جلالته بوقف العدوان  ،مؤكدين ان الشعب الاردني يقف مع اهل غزة.
 واشاد  النواب  بالمستشفى الميداني العسكري الاردني بقطاع غزة وجهود الهيئة الخيرية الهاشمية بايصال المساعدات الى الاهل في قطاع غزة،. 
وقالوا  ان  ما يحدث في غزة هو ابادة جماعية ترتكبها القوات الصهيونية تستوجب التدخل الدولي لوقف العدوان.
وفي بداية الجلسة قرا النواب الفاتحة على روح الشهيد  الوكيل أول إياد عبد الحميد النعيمي وروح النائب السابق عمر قراقيش.  
و قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن أيادي الغدر الآثمة طالت بطلاً من أسود جيشنا العربي الباسل، حيث ارتقى الوكيل أول إياد عبد الحميد النعيمي شهيداً، دفاعاً عن أمن واستقرار هذا الوطن، بمواجهة عدد من المهربين على الواجهة الشمالية للمملكة، وقام مع زملائه في قوات حرس الحدود  بقتل عدد منهم ودفع البقية منهم إلى الفرار. 
وتابع الصفدي: إننا وإذ نرجو من العلي القدير أن يتقبل شهيدنا في أعلى منازل الجنة، لنتضرع منه تعالى أن يمن بالشفاء العاجل على زميله البطل الوكيل أول سالم مفتن سالم، مؤكدين وقوفنا خلف قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية في كل ما تتخذه من خطوات دفاعاً عن ثرى هذا الحمى، الذي سيبقى بقيادة جلالة الملك المعظم، شوكة في حلوق الطامعين، رحم الله شهيد الواجب والعزاء والمواساة لأهله الكرام .
وتابع الصفدي: كما فقدنا قبل يومين النائب السابق عمر قراقيش، والذي كان مثالا في الإخلاص والوفاء لوطنه ومليكه وأمته، وكان مثالا في البذل والعطاء، فالرحمة والمغفرة لهم، وادعوكم زملاء لقراءة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة.
 كما قرا النواب الفاتحة على روح  الطلبة من جامعة اليرموك الذين فقدوا حياتهم جراء حادث سير صباح امس  بناء على طلب النائب محمد العكور 
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