الأربعاء 13 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مجلس الوزراء يقر مشروع قانون معدّل لقانون أمانة عمّان

جلسة مجلس الوزراء
جلسة مجلس الوزراء
استهلَّ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة جلسة مجلس الوزراء التي ترأَّسها اليوم الأربعاء، بتقديم التَّهنئة إلى جلالة الملك عبدالله الثَّاني وسموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليّ العهد والأردنيين جميعاً والأمَّتين العربيَّة والإسلاميَّة بمناسبة شهر رمضان المبارك.اضافة اعلان
كما قدَّم رئيس الوزراء التَّحيَّة إلى أشقَّائنا في فلسطين، آملاً أن يتوقَّف العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهلنا في قطاع غزَّة، وأن يُصبِّرهم ويهوِّن مصابهم، وأن تنجلي هذه الغمَّة عنهم في القريب العاجل.
وأقرَّ مجلس الوزراء خلال الجلسة مشروع قانون معدِّل لقانون أمانة عمَّان الكُبرى لسنة 2024؛ تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمَّة للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويهدف مشروع القانون المعدِّل إلى تطوير منظومة تخطيط حضريَّة لمدينة عمَّان، وربط توسُّعها بمفهوم التَّخطيط الحضري بشكل واضح وعصري، وإعادة تنظيم الإجراءات المتعلِّقة بالتَّخطيط والتَّنظيم والأبنية والإفراز والتَّقسيم والاستملاك ومنح حقوق التَّطوير وغيرها من الإجراءات؛ بهدف تسهيلها وتطويرها.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين المهندس وجدي الضَّلاعين أميناً عامَّاً لوزارة الإدارة المحليَّة للشُّؤون الفنيَّة.
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