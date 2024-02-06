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مجلس امناء جائزة جامعة اﻷﻣـﯿﺮ ﻣﺤـﻤﺪ يضاعف قيمتها لنصف مليون دولار

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مجلس امناء جائزة جامعة اﻷﻣـﯿﺮ ﻣﺤـﻤﺪ يضاعف قيمتها لنصف مليون دولار
قرر مجلس امناء جائزة جامعة اﻷﻣـﯿﺮ ﻣﺤـﻤﺪ ﺑـﻦ ﻓﮭـﺪ ﻣـﻀﺎﻋـﻔﺔ ﻗـﯿﻤﺔ اﻟـﺠﺎﺋـﺰة اﻟـﻰ ﻧـﺼﻒ ﻣـﻠﯿﻮن دوﻻر وﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ اﻟﻰ ﺟﺎﺋﺰة ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ.
واعلنت الامانة العامة للجائزة عن أسماء الفائزين بـﺠﺎﺋـﺰة ﺟـﺎﻣـﻌﺔ اﻷﻣـﯿﺮ ﻣﺤـﻤﺪ ﺑـﻦ ﻓﮭـﺪ ﻷﻓـﻀﻞ إﻧـﺘﺎج ﻋـﻠﻤﻲ للدورة اﻷوﻟـﻰ ﻟـﻠﺠﺎﺋـﺰة واﻟـﺘﻲ ﯾـﺒﻠﻎ ﻣﺠـﻤﻮع ﺟـﻮاﺋـﺰھـﺎ ٢٥٠ اﻟـﻒ دوﻻر.اضافة اعلان
وشارك باﻻﺟـﺘﻤﺎع اﻟـﺬي ﻋـﻘﺪ في ﺟـﺎﻣـﻌﺔ اﻷﻣـﯿﺮ ﻣﺤـﻤﺪ ﺑـﻦ ﻓﮭـﺪ ﺑـﻤﺪﯾـﻨﺔ اﻟـﺨﺒﺮ ﺑـﺮﺋـﺎﺳـﺔ رﺋـﯿﺲ ﻣﺠـﻠﺲ اﻷﻣـﻨﺎء رﺋـﯿﺲ اﻟـﺠﺎﻣـﻌﺔ اﻟـﺪﻛـﺘﻮر ﻋﯿﺴـﻰ ﺑـﻦ ﺣـﺴﻦ اﻷﻧـﺼﺎري، ﺑـﺤﻀﻮر أﻋـﻀﺎء اﻟﻤﺠـﻠﺲ: اﻟـﺪﻛـﺘﻮر ﻋـﻤﺮو ﻋـﺰت ﺳـﻼﻣـﺔ اﻷﻣـﯿﻦ اﻟـﻌﺎم ﻻﺗـﺤﺎد اﻟـﺠﺎﻣـﻌﺎت اﻟـﻌﺮﺑـﯿﺔ، اﻟـﺪﻛـﺘﻮر ﻋـﺪﻧـﺎن ﺑـﺪران .
كما شارك اﻟـﺪﻛـﺘﻮر ﻣﺤـﻤﺪ ﻋـﻮض ﺗـﺎج اﻟـﺪﯾـﻦ ﻣﺴـﺘﺸﺎر رﺋـﯿﺲ ﺟـﻤﮭﻮرﯾـﺔ ﻣـﺼﺮ ﻟـﻠﺸﺆون اﻟـﺼﺤﯿﺔ واﻟـﻮﻗـﺎﺋـﯿﺔ، اﻟـﺪﻛـﺘﻮر ﻣﺤـﻤﻮد اﻟـﻤﺘﯿﻨﻲ اﻟـﺮﺋـﯿﺲ اﻟـﺴﺎﺑـﻖ ﻟـﺠﺎﻣـﻌﺔ ﻋـﯿﻦ ﺷـﻤﺲ، اﻟـﺪﻛـﺘﻮر ﻓـﯿﺼﻞ ﺑـﻦ ﯾـﻮﺳـﻒ اﻟـﻌﻨﺰي ﻧـﺎﺋـﺐ رﺋـﯿﺲ ﺟـﺎﻣـﻌﺔ اﻷﻣـﯿﺮ ﻣﺤـﻤﺪ ﺑـﻦ ﻓﮭـﺪ ﻟـﻠﺸﺆون اﻷﻛـﺎدﯾـﻤﯿﺔ، اﻟـﺪﻛـﺘﻮر ﻋـﺒﺪاﻟـﺮﺣـﯿﻢ اﺣـﻤﺪ اﻟـﺤﻨﯿﻄﻲ اﻷﻣـﯿﻦ اﻟـﻌﺎم اﻟـﻤﺴﺎﻋـﺪ ﻻﺗـﺤﺎد اﻟـﺠﺎﻣـﻌﺎت اﻟـﻌﺮﺑـﯿﺔ، اﻟﺴـﯿﺪة ﻟـﯿﻨﺎ اﻟـﺒﯿﻄﺎر ﻣـﺪﯾـﺮة اﻹدارة اﻟـﻌﺎﻣـﺔ ﻻﺗـﺤﺎد اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﺴﯿﺪ وھﯿﺐ ﻛﺮاﺟﮫ ﻣﺪﯾﺮ اﻻﻋﻼم واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد.
وﺗـﻠﻘﺖ اﻷﻣـﺎﻧـﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺪورة اﻷوﻟـﻰ ﻟـﻠﺠﺎﺋـﺰة 650 طـﻠبا  ﻟـﻠﻤﺸﺎرﻛـﺔ ﻓـﻲ ﻓـﺮوع اﻟـﺠﺎﺋـﺰة اﻟ  6  وﺑـﻌﺪ ﻣـﺮاﺟـﻌﺔ اﻟـﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺴـﺘﻮﻓـﯿﺔ ﻟﻠﺸـﺮوط وﺗـﻘﯿﯿﻢ اﻷﻋـﻤﺎل اﻟـﻤﺘﻘﺪﻣـﺔ ﻟـﻠﻤﺸﺎرﻛـﺔ وﺗـﻄﺒﯿﻖ اﻟـﻤﻌﺎﯾـﯿﺮ واﻟﺸـﺮوط ﺗـﻤ اﻟـﻤﻮاﻓـﻘﺔ ﻋـﻠﻰ ٤٧٢ طلبا فـﯿﻤﺎ ﺗـﻢ اﺳـﺘﺒﻌﺎد ١٧٨ طلبا  ﻟـﻌﺪم اﺳﺘﯿﻔﺎﺋﮭﻢ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ، بينما ﺗﻢ ﺣﺠﺐ اﻟﺠﺎﺋﺰة ﻋﻦ ﻓﺮع واﺣﺪ ﻣﻦ ﻓﺮوﻋﮭﺎ .
وتوزعت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺎﺋﺰﯾﻦ ﻓﻲ ﻓﺮوع اﻟﺠﺎﺋﺰة ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ إﻧﺘﺎج ﻋﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ حيث فازت بها اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ العراقية وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﯿﻢ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ  وعن فرع أﻓﻀﻞ إﻧﺘﺎج ﻋﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺮﯾﺎدة واﻻﺑﺘﻜﺎر فازت جامعة اﻟﻤﻨﺼﻮرة  المنصورة وﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺑﻞ اﻟﻌﺮاقية .
وفاز بجائزة أﻓﻀﻞ إﻧﺘﺎج ﻋﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ واﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺑﻞ  اﻟﻌﺮاقية فيما 
فاز جائزة أﻓـﻀﻞ ﻣﺸـﺮوع ﺑـﺤﺜﻲ ﻣﺸـﺘﺮك ﺑـﯿﻦ ﺟـﺎﻣـﻌﺎت ﻋـﺮﺑـﯿﺔ وﺟـﺎﻣـﻌﺎت دوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸــﺮوع اﻟــﻤﻘﺪم ﻣــﻦ اﻟــﺠﺎﻣــﻌﺎت : اﻟــﺒﺮﯾــﻄﺎﻧــﯿﺔ - ﻣــﺼﺮ ، ﺷــﻘﺮاء- اﻟــﺴﻌﻮدﯾــﺔ، ﻗــﺎﺻــﺪي ﻣــﺮﺑــﺎح ورﻗــﻠﺔ- اﻟﺠــﺰاﺋــﺮ، Lincolin- ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ ﻋــﻨﻮان اﻟﻤﺸــﺮوع: اﻹدارة اﻟﻤﺴــﺘﺪاﻣــﺔ ﻟــﻠﻨﻔﺎﯾــﺎت اﻟــﺰراﻋــﯿﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ: ﺧﺎرطﺔ طﺮﯾﻖ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪاﺋﺮي واﻟﻤﻌﻤﻞ اﻟﺤﻲ.
وحصلت جامعتا سوهاج وحلوان المصريتين على جـﺎﺋـﺰة أﻓـﻀﻞ اﻧـﺘﺎج ﻋـﻠﻤﻲ ﯾﺨـﺪم اﻟـﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟـﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﻓـﻲ إطـﺎر أھـﺪاف اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ فيما تم حجب ﺟـﺎﺋـﺰة أﻓـﻀﻞ ﻣﺸـﺮوع ﺗﺨـﺮج طـﻠﺒﺔ اﻟـﻤﺮﺣـﻠﺔ اﻟـﺠﺎﻣـﻌﯿﺔ اﻷوﻟﻰ .
ﯾـﺬﻛـﺮ أن ھـﺬه اﻟـﺠﺎﺋـﺰة ﺗـﻌﺪ إﺣـﺪى ﻣـﺒﺎدرات ﺟـﺎﻣـﻌﺔ اﻷﻣـﯿﺮ ﻣﺤـﻤﺪ ﺑـﻦ ﻓﮭـﺪ ﻋـﻠﻰ ﻣﺴـﺘﻮى
اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﺘﻲ اطﻠﻘﺖ ﺧﻼل المؤتمر العام لإتحاد الجامعات العربية ﻓﻲ دورﺗﮫ اﻟـ٥٣.
وﺗﮭـﺪف اﻟـﺠﺎﺋـﺰة التي تنظمها الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية بالإجراءات العلمية والفنية لتقييم البحوث وفرزها بالتعاون مع مجموعة من الخُبراء والعُلماء العرب في الجامعات العربية إﻟـﻰ ﺗـﻌﺰﯾـﺰ اﻟـﺒﺤﺚ اﻟـﻌﻠﻤﻲ واﻟـﺒﺤﻮث اﻟـﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ واﻻرﺗـﻘﺎء ﺑﻤﺴـﺘﻮى اﻟـﺒﺤﺚ اﻟـﻌﻠﻤﻲ ﻓـﻲ اﻟـﻮطـﻦ اﻟـﻌﺮﺑـﻲ، واﻟـﺘﻌﺎون ﺑـﯿﻦ اﻟـﺠﺎﻣـﻌﺎت اﻟـﻌﺮﺑـﯿﺔ ﻓـﻲ اﻟـﻤﺠﺎﻻت اﻟـﻌﻠﻤﯿﺔ واﻷﻛـﺎدﯾـﻤﯿﺔ ﻟـﺰﯾـﺎدة ﻗـﺪراﺗـﮭﺎ اﻟـﺘﻨﺎﻓﺴـﯿﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟﻤﺴـﺘﻮى اﻹﻗـﻠﯿﻤﻲ واﻟـﻌﺎﻟـﻤﻲ ، إﺿـﺎﻓـﺔ إﻟـﻰ ﺗـﻌﺰﯾـﺰ ﺛـﻘﺎﻓـﺔ اﻟـﺒﺤﺚ اﻟـﻌﻠﻤﻲ واﻟـﺘﺸﺠﯿﻊ ﻋـﻠﻰ اﻟﻨﺸـﺮ ﻓـﻲ اﻟـﻤﺠﻼت اﻟـﻌﻠﻤﯿﺔ وﺧـﻠﻖ روح اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣًﺎ .
وﯾـﺄﺗـﻲ إطـﻼق ھـﺬه اﻟـﺠﺎﺋـﺰة ﻓـﻲ إطـﺎر  التعاون والمسؤولية المُحتمعية والعلمية لجامعة اﻷﻣـﯿﺮ ﻣﺤـﻤﺪ ﺑـﻦ ﻓﮭـﺪ واتحاد الجامعات العربية وﺗـﺄﻛـﯿﺪ ﻟـﺪور الجامعة اﻟـﺒﺎرز ﻓـﻲ اﻟـﻤﺴﺎھـﻤﺔ ﻓـﻲ إﺛـﺮاء اﻟـﺒﺤﺚ اﻟـﻌﻠﻤﻲ ودﻓـﻊ ﻣﺴـﯿﺮﺗـه وازدھـﺎره وﺗـﺸﺠﯿﻊ اﻟـﺒﺎﺣـﺜﯿﻦ ﻋـﻠﻰ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟـﻮطـﻦ اﻟـﻌﺮﺑـﻲ لمواصلة اﻟـﻤﺰﯾـﺪ ﻣـﻦ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﻤﻤﯿﺰة .
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