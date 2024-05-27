مجلس وزراء الصحة العرب يقر مبادرات أردنية خلال اجتماعه الستين في جنيف

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وتمثلت المبادرات الأردنية المقرة من المجلس في استحداث لجنة عربية للصحة المدرسية، ونظام الطبيب الزائر بين الدول العربية ونظام التبادل التدريبي للكوادر بين الدول العربية، وتطوير تشريع عربي بشأن تنظيم الرعاية الصحية للنزلاء في المؤسسات الإصلاحية وحماية حقوقهم الصحية وتبادل المعلومات والممارسات الجيدة بين الدول العربية فيما يتعلق بصحة النزلاء.كما أقر المجلس مجموعة من المبادرات التي اقترحتها الدول الأعضاء والمتمثلة في؛ تعزيز استخدام نهج اقتصاديات الصحة لتحديد الأولويات الصحية الأساسية، ومشروع برنامج التربية، ومشروع التطبيق الرقمي لدعم التواصل في مجال الصحة الإنجابية، وصمود نظم الرعاية الصحية في حالات الطوارئ والتخطيط للتغطية الصحية الشاملة في حالات الأزمات لضمان وصول الرعاية الصحية، والقانون العربي الاسترشادي لدعم حقوق كبار السن.ووجه المجلس والوزير الهواري الدعوة لوزراء الصحة العرب للمشاركة في المؤتمر العربي الأول حول "دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم النظم الصحية بالبلدان العربية" والذي يعقد بالشراكة ما بين الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب ووزارة الصحة الأردنية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية وتستضيفه المملكة تحت رعاية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في العاصمة عمّان يومي 19 و20 تشرين الأول 2024.كما وجه المجلس الدعوة للمؤتمر الوزاري الرابع لمقاومة مضادات الميكروبات والذي ستستضيفه المملكة العربية السعودية في جدة في تشرين الثاني 2024.وتضمن جدول أعمال اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب الذي ترأسته دولة العراق عدد من البنود أبرزها؛ التداعيات الصحية والإنسانية للعدوان الاسرائيلي على دولة فلسطين، والكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب والتي سيلقيها الوزير الهواري نيابة عن المجلس أمام الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية.وخلال الاجتماع منح مجلس وزراء الصحة العرب جائزة الطبيب العربي لعام 2024 للطبيب الفلسطيني وبمعدل جائزتين تكريما له على صموده البطولي في ظل العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وجائزة أخرى للطبيب السوداني لجهوده في ظل الأحداث التي يشهدها السودان.هذا وقد تضمن الاجتماع إقرار الاحتفال بيوم الصحة العربي لعام 2024 تحت شعار "تعزيز نهج الصحة الواحدة".كما ناقش الاجتماع أعمال اللجنة العربية للرعاية الصحية الأولية، واللجنة العربية الصحية للتأهب والاستجابة للطوارئ، واللجنة الاستشارية العربية للتمريض والقبالة، واجتماع الهيئات والجهات العربية الرقابية على الدواء، والمجلس العربي للاختصاصات الصحية، والهيئة العربية لخدمات نقل الدم، والمركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية، والصندوق العربي للتنمية الصحية وقضايا إدارية أخرى تخص المجلس.