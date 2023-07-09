الأحد 09 تموز 2023
النسخة المطبوعة

محاضرة بعنوان "الانقلاب السياسي الإسرائيلي الثاني" بجمعية العلوم والثقافة

محاضرة بعنوان "الانقلاب السياسي الإسرائيلي الثاني" بجمعية العلوم والثقافة
محاضرة بعنوان "الانقلاب السياسي الإسرائيلي الثاني" بجمعية العلوم والثقافة
استضافت الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة في مقرها يوم أمس الكاتب والمحلل السياسي، خبير الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية، حمادة فراعنة، لإلقاء محاضرة بعنوان "الانقلاب السياسي الإسرائيلي الثاني" والذي لبى دعوة الجمعية المنخرطة في الشؤون الثقافية والسياسية، على المستويين المحلي والعربي، نخبة مرموقة من الكتاب والمثقفين وقادة الرأي وغيرهم من المهتمين بمتابعة التطورات الجارية بتسارع شديد في كل من الأراضي الفلسطينية المحتلة ودولة الاحتلال.اضافة اعلان

على مدى ساعتين متواصلتين، استعرض فراعنة بعض المحطات الرئيسة من تاريخ الصراع المديد مع الاحتلال الصهيوني لبلادنا فلسطين، وأضاء على العديد من الوقائع المفصلية التي شهدها تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية، وما اكتنف هذه الوقائع من جوانب خلافية لا تزال إلى اليوم محل أخذ ورد داخل أوساط المجتمع السياسي الفلسطيني، بما في ذلك واقعة اتفاق أوسلو المثيرة لشتى الآراء والمواقف المتباينة.

وركز فراعنة في محاضرته القائمة على عنصر المعلومات المتاحة لكاتب سياسي ذي صلة وثيقة بالكفاح الوطني الفلسطيني، ناهيك عن عنصر التحليل الشافي الرابط بين كل هذه المعلومات، على تبيان حيثيات الانقلاب السياسي الإسرائيلي الراهن، كثاني انقلاب سياسي وقع بعد أول انقلاب من هذا النوع جرى عام 1977 وأوضح مدى عمق التحولات الجارية في بنية مجتمع استيطاني انتقل من اليمين المتطرف إلى اليمين الفاشي بصبغته الدينية.

في ختام المحاضرة، أجاب حمادة فراعنة على جملة طويلة من أسئلة الحضور، الذين استفسروا عن كل ما انصبت عليه المحاضرة من عناوين فرعية، فيما ألح بعضهم على طرح أسئلة أخرى من خارج سياق المحاضرة، وقد أجاب عليها المحاضر بسعة صدر وبلاغة سياسية، مشيراً إلى أنه أصدر قبل أيام قليلة كتابه الثالث والعشرين في سلسلة الكتب النوعية المختصة بأدق تفاصيل القضية الفلسطينية، حيث يمكن للمهتمين الاستزادة مما احتوته من معالجات عميقة.
نقابة الأطباء تصدر مجلة السماعة بهوية حديثة عصرية

نقابة الأطباء تصدر مجلة السماعة بهوية حديثة عصرية 08 تموز 2023

الجثة متحللة فوق الخزانة.. إليكم تفاصيل مقتل أربعينية في النزهة

الجثة متحللة فوق الخزانة.. هذه تفاصيل مقتل أربعينية في النزهة 08 تموز 2023

عمالة وافدة

"الداخلية" و"العمل" تحذران من خطورة تشغيل العمالة غير الأردنية المخالفة 08 تموز 2023

مستشفى الكرك الحكومي

مستشفى الكرك الحكومي يجري عملية نادرة لأكياس كلبية 06 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
النساء يدعمن النساء.. فعالية ينظمها مشروع تمهيد تحت رعاية العتوم

النساء يدعمن النساء.. فعالية ينظمها مشروع تمهيد تحت رعاية العتوم

منذ3 ساعة
الزميل حمزة دعنا

قرار قطعي بعدم مسؤولية الزميل دعنا في قضية رفعها "الحق العام"

منذ3 ساعة
الخصاونة يترأَّس اجتماعاً لمجلس أمناء جائزة الحسين بن عبدالله الثَّاني للعمل التطوُّعي

الخصاونة يترأَّس اجتماعاً لمجلس أمناء جائزة الحسين بن عبدالله الثَّاني للعمل التطوُّعي

منذ5 ساعة
الهواري: الأردن لم يعد بامكانه تحمل ضغط القطاع الصحي بدون استراتيجيات جديدة

وزير الصحة: نعمل على تذليل الصعاب والعقبات أمام مرضى التليف الكيسي

منذ5 ساعة
افتتاح مؤتمر الغذاء الذكي الثالث

افتتاح مؤتمر الغذاء الذكي الثالث

منذ24 ساعة
د. محمد عبدالله خميس اليخري

قمع الشخصيات البارزة

08 تموز 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

إلى متى هذا الانتحار الجماعي؟

ماهر أبو طير |اليوم

تعارض مصالح في فلسطين..؟!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

التقرير الأخير للبنك الدولي.. ارحمونا

سلامة الدرعاوي |اليوم

يد عموتة لا تصفق !

خالد خطاطبة |اليوم

دور الصناديق السيادية في القيمة المضافة

المهندس حمزة العلياني |اليوم
ترجمات
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
تمرد "فاغنر" في روسيا

ردود الفعل الإيرانية على تمرد "فاغنر" في روسيا

ترجمات |05 تموز 2023
الجنرال اللنبي في القدس بعد الاستيلاء عليها من العثمانيين - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (6-3): مدينة تبوك الحجازية‏

ترجمات |04 تموز 2023
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات |02 تموز 2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
 