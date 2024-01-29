محاضرة حول قرار محكمة العدل الدولية

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متابعة للقرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة وخرق التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، نظمت دارة (آل عبد الهادي)، محاضرة بشأن القرار، تحدث خلالها استضافة الدكتور المحامي انيس قاسم خبير القانون الدولي.وبحسب رئيس الهيئة الإدارية المحامي معتز سهيل عبد الهادي، فإن هذه الأمسية تأتي امتداداً لعدة لقاءات سابقة درجت على تنظيمها "الدارة"، باستضافة شخصيات ثقافية وسياسية واقتصادية، وفقا لمستجدات المرحلة.من جانبه، ركز الدكتور قاسم حول محكمة العدل الدولية والقرار الوقتي او الاحترازي الصادر في الدعوى التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا ضد كيان الاحتلال، وخرقه لالتزامات اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، مقدما اضاءة كامله حول القرار المستعجل وتبعاته وآلية تنفيذه.وكعادة هذه اللقاءات التي تنظمها الدارة، تبع اللقاء أسئلة ومداخلات حول ذات الموضوع بمدى إلزامية القرار، وكيف يعهد للدولة المدعى عليها تقديم شهادة بمدى التزامها بتنفيذ قرار الحكم؟ وليس من خلال جهة او منظمه محايدة؟وفي نهاية المحاضرة قدم المحامي معتز عبد الهادي باسم دارة آل عبد الهادي "ديوان عائلة عبد الهادي" وباسم كافة الحضور شهادة تقديرية للمحامي الدكتور أنيس قاسم.