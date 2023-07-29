السبت 29 تموز 2023
النسخة المطبوعة

محاضرة في جامعة الزرقاء عن مهام وواجبات المركز الوطني لإدارة الأزمات

محاضرة في جامعة الزرقاء عن مهام وواجبات المركز الوطني لإدارة الأزمات
محاضرة في جامعة الزرقاء عن مهام وواجبات المركز الوطني لإدارة الأزمات
ألقى نائب سمو رئيس المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات العميد الركن حاتم الزعبي، اليوم السبت، محاضرة في كلية الإعلام بحامعة الزرقاء حول مهام ووظائف المركز في مواجهة الأزمات.اضافة اعلان
وأكد الزعبي ،خلال المحاضرة التي أدارها رئيس قسم الصحافة والإعلام الرقمي الدكتور عثمان الطاهات، أن المركز يؤدي دورا مهما في تنسيق وتوحيد الجهود الوطنية لتمكينها من مواجهة الكوارث والأزمات على المستوى الوطني بأشكالها المختلفة من خلال التكيف الاستراتيجي للوصول الى بيئة وطنية آمنة ومستقرة .
ودعا الزعبي الى زيادة الاتصال الأفقي بين مؤسسات الدولة الأردنية لزيادة التنسيق والتعاون بينهما ما يسهم في زيادة استعداد تلك المؤسسات لمواجهة أسباب الأزمات ونتائجها .
وأوضح ان المركز يسعى من خلال تسخير الإمكانيات الوطنية وتوحيد جهود المؤسسات الوطنية ذات العلاقة بغية الوصول الى الاحترافية في مجالي الاستعداد والاستجابة للازمات على المستوى الوطني بأقل جهد ووقت وتكلفة وخسائر ممكنة. وعرض الزعبي الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث ( 2023-2030) والتي تعد خارطة طريق للحصول على فهم مشترك لمخاطر الكوارث السائدة، وتقييم نظام الحد من مخاطر الكوارث الحالي وقدراته على أهداف الحد من مخاطر الكوارث التي يقررها المركز.
من جهته، اكد عميد كلية الإعلام الدكتور أمجد صفوري أن إدارة الكلية تسعى دائما الى استقطاب الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات لتقديم محاضرات لطلبة الكلية في مساري الماجستير والبكالوريوس لزيادة معلوماتهم ومعارفهم ما ينعكس إيجابا على مهاراتهم وكفاياتهم التي يطلبها سوق العمل.
وقال صفوري ان الجامعة بتوجيهات من رئيس مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار الدكتور محمود أبو شعيرة منفتحة على كل المؤسسات العام والخاصة في الأردن لتبادل المعلومات والخبرات للمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة .

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