الثلاثاء 08 آب 2023
النسخة المطبوعة

محطة المشقر للبحوث الزراعية تدخل 60 صنفا من الصبار للأردن

محطة المشقر للبحوث الزراعية تدخل 60 صنفا من الصبار للأردن
محطة المشقر للبحوث الزراعية تدخل 60 صنفا من الصبار للأردن
أدخلت محطة المشقر للبحوث الزراعية في مادبا 60 صنفا من الصبار من مختلف أنحاء العالم بعد اختبارها في المجمع الوراثي للصبار الذي تم إنشاؤه عام 2012 في المحطة والتي تخدم قطاع زراعة الصبار في الأردن.اضافة اعلان

وقال مدير المحطة المهندس عوض الكعابنة، إن إنشاء المجمع الوراثي للصبار كمجمع فريد من نوعه بالتعاون مع المجمع الدولي للبحوث "ايكاردا" يأتي تنفيذا لرؤية وزارة الزراعة في تطوير زراعة الصبار في الأردن وخدمة العاملين في هذا النوع من الزراعات.

واكد الكعابنة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ان أصناف الصبار تتنوع أغراضها بين الثمار وأخرى للأعلاف للأعلاف فقط، وكلها تم زراعتها داخل محطة المشقر الزراعية التي توفر كل أنواع الصبار بألوانه المختلفة الأبيض والأصفر والأحمر والزهري والبيتنجاني.

واشار الى ان الأصناف التي تم إدخالها للمجمع الوراثي وفرت عدة أصناف من ثمار الصبار التي تتمتع كل منها بميزات، موضحا أن منها ما ينضج مبكرا وأخرى تنضج بوقت معتدل ومتعارف عليه، أو في وقت متأخر من شهر أيلول وهذه يعطي ميزة نسبية للمزارع وتحسين أسعار الصبار بدلا من نضوجه في وقت واحد.

وأوضح، ان كل صنف له طعم ونكهة مختلفة فمنها الحلو والحلو جدا ومنها قليلة السكر ومنها ما هو كروي ودائري ومستطيل، منوها بانه يتم سنويا تنظيم أيام حقلية لتذوق هذه الأنواع.
 
من جهته، قال المزارع المهندس فارس الصبيحات من بلدة مليح الشهيرة بزراعة الصبار، إنه من سنتين تم الحصول على أصناف جديدة من ألواح الصبار من محطة المشقر الزراعية لزراعتها بعد أن وجدنا أنها مناسبة للبيئة في منطقتنا.

واضاف، إن الأشكال الجديدة لثمار الصبار والطعم المختلف عن الصبار البلدي المتعارف عليه في الأردن شجعنا على زراعتها لتقديم أصناف جديدة للمستهلك.

يذكر ان محطة المشقر الزراعية، تعد مركزا إقليميا للبحوث ونقل التكنولوجيا أنشئت عام 1988.

وتتبع المحطة للمركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا وتقدم خدماتها لمحافظات مادبا والعاصمة والبلقاء ويتوفر بها مختبران لفحص التربة ومعرفة احتياجاتها من الأسمدة ومختبر اخر لوقاية النبات وفحص العينات الواردة من الباحثين والمزارعين، ومختبر للبستنة الشجرية والخضرية لإجراء دراسات حول خصائص الثمار والأزهار.

 (بترا) جمال البواريد

 
يوسف عبد الله محمود

متى يحكم عالمنا منطق العدل؟ 05 آب 2023

عزايزة يحاور رؤساء وأعضاء لجان تحسين المخيمات (1)

عزايزة يحاور رؤساء وأعضاء لجان تحسين المخيمات حول التحديث السياسي 05 آب 2023

WhatsApp Image 2023-08-05 at 11.55.55 AM

العضايلة: "العليا المصرية الأردنية المشتركة" تنعقد الاثنين المقبل في عمان 05 آب 2023

هيئة الاعتماد تبدأ بتنفيذ الإطار العام لمعايير برامج الدراسات الثنائية

هيئة الاعتماد تبدأ بتنفيذ الإطار العام لمعايير برامج الدراسات الثنائية 03 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2023-08-08 at 2.00.11 PM

انطلاق أعمال الدورة القضائية الثانية للمحكمة الكنسية الأرثودكسية

منذ 12 دقيقة
يوسف عبد الله محمود

كلمات في الصميم للرئيس الأميركي فرانكلين

منذ15 ساعة
WhatsApp Image 2023-08-06 at 12.34.46 PM

"الصيادلة" تبرم اتفاقية مع "الضمان" لإعداد دراسة إكتوارية لصندوق تقاعدها

06 آب 2023
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)

الأردن يعزي جورجيا بضحايا منطقة راتشا

06 آب 2023
مبنى الضمان الاجتماعي في عمان- (تصوير: ساهر قدارة)

"الضمان" توجه رسائل نصيّة للمنشآت غير المشمولة بمظلتها للمبادرة بالتسجيل

06 آب 2023
عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى

06 آب 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ما قاله الأمير الحسن عن السوريين

ماهر أبو طير |اليوم

تسجيل موقف، يقابله "تلميع" !

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

هل تحققت طموحات إستراتيجية السياحة الوطنية؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

مشروع تعديل قانون الملكية العقارية

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

هل قتلت سورية المشروع؟

سميح المعايطة |اليوم

روسيا تبعثر الأوراق الأفريقية

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
مسؤولون إسرائيليون يتفقدون آثار قرية سوسية في جنوب الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

الضفة الغربية: الضم باسم الأركيولوجيا

ترجمات | منذ15 ساعة
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
‏النصب التذكاري لمشاة البحرية الأميركية، ‏مقاطعة أرلينغتون‏‏ ، ‏‏فيرجينيا‏ - (أرشيفية)

‏كيف صعدت الولايات المتحدة إلى إمبراطورية عالمية في القرن العشرين

ترجمات |06 آب 2023
‏نموذج الهيكل الداخلي ثلاثي الأبعاد بحجم الإنسان لـ"تيرمينيتور"، ستوديوهات يونيفرسال، أوساكا، اليابان – (المصدر)

البحث عن أفضل خوارزمية لجرائم الحرب الأخلاقية‏

ترجمات |05 آب 2023
1691061879957932400

تجريم التضامن مع فلسطين يتصاعد في أوروبا

ترجمات |04 آب 2023
1690965665945959900

ما الذي حدث لـ"القاعدة"؟

ترجمات |02 آب 2023
 