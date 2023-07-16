الأحد 16 تموز 2023
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محمد عكور يؤدي اليمين الدستورية خلفا للنائب الراحل الخصاونة

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النائب محمد عكور (يسار) بعد تأدية اليمين الدستورية خلفا للنائب يسار الخصاونة.

جهاد المنسي
أدى محمد علي يوسف عكور، اليمين الدستورية سنداً لأحكام المادة (80) من الدستور، كعضو في مجلس النواب التاسع عشر خلفا للنائب يسار الخصاونة.
عكور، أدى اليمين بعد أن حصل على أعلى الأصوات ومن ذات القائمة الفائزة التي تلي صاحب المقعد الشاغر عن الدائرة الثالثة/ محافظة إربد" خلفا للنائب الخصاونة.
فيما عاد النائبان حسن الرياطي وعبد الرحمن العوايشة إلى قبة البرلمان بعد انتهاء مدة عقوبتهما.

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وفي مستهل جلسته الأولى للدورة الاستثنائية، قرأ مجلس النواب اليوم الفاتحة على أرواح النواب السابقين يسار الخصاونة وعارف البطاينة وضيف الله المومني.

وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي فيبداية الجلسة النواب: لقد فقد مجلس النواب برحيل الأخ الكبير يسار الخصاونة، رجلاً كريم النفس، وقامة وطنية طالما جسد صوت الحكمة وكان صاحب خلق رفيع، وأداء برلماني وازن، فقد عرفناه أثناء رئاسته مرتين للجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة، صاحب مواقف وآراء تصب في الصالح الوطني وكان مُرادها تجويد العمل البرلماني على النحو الذي يحقق تطلعات أبناء شعبنا العزيز، ولقد كان الراحل مثالاً في الإخلاص والوفاء لوطنه ومليكه وأمته مثلما كان قدوة في العطاء والبذل والجهد المخلص. 

كما فقدنا زملائي الكرام، قامة وطنية بقيت مخلصة لوطنها ومليكها وأمتها، فكان رحيل النائب والوزير الأسبق عارف البطانية صاحب المواقف الوطنية والسجل الحافل بالعطاء، فالرحمة والمغفرة لهما وأسأل العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.
كما دعا الصفدي إلى قراءة الفاتحة على روح النائب الأسبق ضيف الله المومني، بعد مداخلة من النائب بلال المومني.

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