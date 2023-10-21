مخيمات المملكة: الملك يحمل صوت الحق دائما

اضافة اعلان

أصدرت لجان خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية والفعاليات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني في مخيمات المملكة الثلاثة عشر، بيانا اليوم السبت، حول خطاب جلالة الملك الذي وجهه للعالم في مؤتمر القاهرة للسلام.إن جلالـة الملك عبدالله الثانـي ابن الحسين كما عهدناه دائما يحمـل صوت الحق في كـل محفل وفي قمة القاهرة للسلام التي تعــقد في إطـار الجهود المبذولة لوقــف الحرب على غزة صرح بصوت يملأه الغضب برفضه القاطـع للانتهاكـات التي تمارسها إسرائيـل فـي غزة والتي استهدفــت المدنييـن والأبرياء، مستنكرا شراسة هذه الحملة ورافضا العقاب الجماعي الذي تمارسه إسرائيل لسكـان محاصرين لا حول لهم ولا قوة.واعتبر جلالة الملك أن جميع الممارسات الاسرائيلية هي انتهاكات للقانون الدولي والإنسانـي وجرائـم حرب لا يجـوز أن يقف العالم متفرجا عليها ملتزمـا الصمت ولا يمكن ان يكـون تطبيق القانـون الدولي انتقائيا وحقوق الانسان لها محددات تتوقف باختلاف الأعراق والأديان، رافضا بقـوة هـذه الانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي، وطالب جلالته بوقف العدوان الغاشم على غزة وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية والوقود والغذاء والدواء بشكل مستدام، رافضا التهجير القسري للفلسطينيين فلا يمكن لدولة أن تزدهر على أساس الظلم والسبيل الوحيد لمستقبل آمن لشعوب الشرق الأوسط والعالم أجمع للمسلمين والمسيحيين واليهود يبدأ بالإيمان بأن حياة كل إنسان متساوية القيمة وينتهي بدولتين فلسطين واسرائيل تتشاركان في الأرض والسلام من النهر إلى البحر بعيدا عن الخوف والدمار.ونحن يا سيدنا ومولانا في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن كنا وسنبقى واقفين خلف قيادتكم الحكيمة وسداد رأيكم مفاخرين بكم الأمم فسيروا ونحن من خلفكم دائما مؤيدين ومناصرين لكم في كل المواقف.