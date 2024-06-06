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مدير عام الجمارك يلتقي رئيس وأعضاء "ائتلاف مربي الأبقار التعاونية الزراعية"

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مدير عام الجمارك يلتقي رئيس وأعضاء "ائتلاف مربي الأبقار التعاونية الزراعية"

التقى مدير عام دائرة الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة، في مقر الدائرة امس رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار التعاونية الزراعية المهندس ليث الحاج.

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 وأكد القضاة خلال اللقاء الذي حضرة أعضاء الجمعية ماجد عليان و هيثم شاهين، على أهمية دور مرتبات دائرة الجمارك في المراكز الجمركية في تعزيز الضبط والرقابة وترسيخ مبادئ النزاهة والاحترافية في منظومة العمل الجمركي، إضافة إلى رفع جودة الأداء وتعزيز الرقابة الذاتية بما ينسجم مع التوجهات الملكية السامية التي تؤكد على تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

وتفق الجانبان على الاتفاق على عقد اجتماع لمراجعة  القواعد الفنية فيما يتعلق في ملف حليب البودرة بالتنسيق مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة، من وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة الزراعة ومؤسسة الغذاء والدواء والمؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس ودائرة الجمارك العامة .

كما تفق الجانبان على عقد دورة تدريبية لمرتبات دائرة الجمارك العامة في المراكز الجمركية ومركز جمرك الزرقاء لتعريفهم على الطرق التي يدخل فيها حليب البودرة تحت مسميات اخرى .

واكد القضاة على أهمية هذا القطاع ضمن ملف تعزيز الأمن الغذائي كرؤية ملكية سامية لجلالة سيد البلاد، مبدية استعداد الدائرة لدعم القطاع من حيث إضفاء الرقابة النوعية وتعزيز التشاركية ما بين القطاعين العام والخاص لما فيه خدمة المصلحة الوطنية العليا ودعم الاقتصاد الوطني.


من جهته اكد الحاج ان تشديد الرقابة على المراكز الجمركية والعمل على اعادة تفعيل معادلات التصنيع، يعتبر حجر اساس لضبط عمليات التصنيع ومنع عمليات الغش في مادة الالبان والاجبان. 

هذا وأشار الحاج إلى نجاح قطاع مربي الأبقار في تحقيق الاكتفاء الذاتي وآخر التطورات التي شهدها قطاع تربية الأبقار مؤخرا وأحدث التقنيات التكنولوجية التي تم استحداثها في القطاع، مثمنا جهود الدائرة في تشديد الرقابة بما يدعم القطاع ويعزز الأمن الغذائي.

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