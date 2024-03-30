السبت 30 آذار 2024
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مذكرة تعاون بين "الغذاء والدواء" و"الوطني لمكافحة الأوبئة"

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مذكرة تعاون بين "الغذاء والدواء" و"الوطني لمكافحة الأوبئة"

وقعت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، والمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، مذكرة تعاون لتعزيز تبادل المعلومات الخاصة بالرصد الصحي والوبائي.

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وتنص المذكرة، التي وقعها مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات، ورئيس المركز الدكتور عادل البلبيسي، على تطوير أنظمة الرصد، لتعزيز السياسات المتعلقة بمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، وتعزيز تنسيق جهود الاستجابة للطوارئ والتهديدات الصحية والبيئية.


كما نصت على تطوير وتفعيل استراتيجيات فعّالة لضبط مقاومة مضادات الميكروبات بما ينسجم مع المبادرات العالمية، وتعزيز التعاون في مجالات العمل المشترك وتبادل المعلومات والمراجع العلمية والفنية المتعلقة بعمل الفريقين وإحصاءات النتائج المخبرية وبما ينسجم مع التشريعات الناظمة.


وبموجب المذكرة، يتبادل الجانبان البيانات والمعلومات والمراجع العلمية والفنية بصورة دورية لتحقيق أهدافهما، والتعاون في مجال إجراء الفحوص المخبرية والمختبرات، وبناء القدرات وتدريب وتأهيل الكوادر في مختلف المجالات.
وقال مهيدات، إن المذكرة تتضمن بنودا لتنسيق جهود الاستجابة وتنفيذ خطط الطوارئ الصحية ورصد ومتابعة التهديدات الصحية والبيئية المتعلقة بعمل المؤسسة والمواد والمنشآت الخاضعة لرقابتها وعلاقتها بالأوبئة والأمراض السارية.


وأكد استعداد المؤسسة تسهيل وتسريع عملية تزويد المركز ببيانات الرصد الوبائي ما يدعم دوره الحيوي في جمع البيانات تحت مظلة واحدة والتنبؤ بالأوبئة المستقبلية، مقترحا إيجاد ربط إلكتروني بين الجانبين مستقبلا.


من جهته قال البلبيسي، إن هذا التعاون يأتي لتعزيز ممارسات الصحة العامة في مجال الوقاية من الأوبئة والأمراض السارية والاستعداد لمواجهتها، وتطبيق السلوكيات الصحية والبيئية السليمة، وتطوير أنظمة المعلومات الصحية، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار الأوبئة والأمراض السارية والحد من آثارها.


وأضاف البلبيسي أن من أهم غايات المركز توحيد جهود جميع المؤسسات الوطنية المعنية، وجمع بيانات الرصد الوبائي تحت مظلة واحدة، لتسهيل وصول المعلومة وتنظيم العمل المشترك في هذا المجال، مثمنا دور المؤسسة كواحدة من الشركاء الرئيسيين للمركز.

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