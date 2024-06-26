 
الأربعاء 26 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مذكرة تفاهم لتنظيم مؤتمر "إعادة تعريف رأس المال البشري"

مؤتمر اعادة تعريف رأس المال البشري
الرابطة العلمية لمراكز بحوث تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي ، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يوقعان مذكرة تفاهم بهدف التعاون في تنظيم المؤتمر الحادي عشر للرابطة

وقَّعت الرابطة العلمية لمراكز بحوث تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي المنبثقة عن اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري مذكرة تفاهم بهدف التعاون في تنظيم المؤتمر الحادي عشر للرابطة في الأكاديمية بمدينة الإسكندرية خلال الأسبوع الأول من شهر تشرين الثاني القادم، وقّعها في مقر الرابطة بعمان، أمينها العام، رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية الأستاذ الدكتور عبدالله عبابنة، ورئيس الأكاديمية الأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار ، بحضور نائب أمين عام الرابطة الدكتور أحمد الطويسي.

اضافة اعلان

 

أما المؤتمر سيكون بعنوان "إعادة تعريف رأس المال البشري واستكشاف مستقبل العمل في عالم تقوده التكنولوجيا" ومحاوره الرئيسة هي: إعادة التأهيل والارتقاء بالمهارات في عصر الذكاء الاصطناعي، وبناء قوة عاملة تواكب متطلبات المستقبل، وسد الفجوة بين احتياجات التعليم والصناعة، الاعتبارات الأخلاقية والتأثير الاجتماعي.


وقال عبانبة إن الرابطة تسعى من خلال مؤتمرها السنوي إلى التعريف الدقيق بطبيعة المشكلات والمعوقات التي تواجه تنمية الموارد البشرية في الأقطار العربية واقتراح السياسات المناسبة لضمان المواءمة والتوازن مآبين مخرجات التعليم والتدريب والتأهيل مع متطلبات الأسواق في عالم متسارع التغير.

 

وأكّد عبابنة على أن مخرجات المؤتمر وتوصياته ستكون متاحة لكافة المؤسسات ولراسمي السياسات المعنية بتنمية الانسان العربي انطلاقا من أهداف الرابطة التي تمثل جوهرا للتعاون العربي المشترك، مشيداً بالمستوى التعليمي الراقي والسمعة المتميزة الذي تحظى به الاكاديمية على الصعيدين العربي والعالمي.

 

من جانبه أثنى الدكتور إسماعيل عبد الغفار بمثابرة ودأب الرابطة وجهودها الحثيثة على عقد المؤتمر لما فيه من فائدة عظيمة تعود على الدول العربية كافة، مبيّناً أن أي كيان لا يكتمل إلا برأس مال بشري نوعي يتطور ويستجيب لمتطلبات وتغيرات أسواق العمل العربية والعالمية في عالم يشهد تطورا تكنولوجيا متسارعا.

 

كما أكد الدكتور إسماعيل حرصه الشديد على أهمية التعاون مع الرابطة حاضرا ومستقبلا خدمة للإنسان العربي في وطننا العربي الكبير.

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الهيئة العامة لصندوق الحسين تقر البيانات المالية وتصادق على المشروعات المستقبلية

الهيئة العامة لصندوق الحسين تقر البيانات المالية وتصادق على المشروعات المستقبلية

منذ3 ساعة
طبيب

المرصد العمالي: زيادة أجور الأطباء سيحرم آلاف الأردنيين من حقهم بالرعاية الصحية

منذ5 ساعة
جلسة سابقة لمجلس النواب-(تصوير: أمير خليفة)

ما الذي يعطل زخم الحراك الانتخابي؟

منذ17 ساعة
الزميل الراحل منتصر غرايبة-(أرشيفية)

المبيضين ينعى الزميل غرايبة

منذ17 ساعة
طلاب يخرجون من قاعة امتحان "التوجيهي"-(أرشيفية)

أولى جلسات "التوجيهي".. ارتياح عام لأسئلة التربية الإسلامية

منذ17 ساعة
د. حسن عبد الله الدعجة

الانتخابات النيابية وتعزيز المؤسساتية الدستورية

منذ18 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

سنظل نردد: نعم مستهدفون

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

معضلتان كبيرتان في وجه وقف الحرب

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هل تؤثر حرب لبنان على الأردن؟

ماهر أبو طير |اليوم

كيف تواجه خلايا الإرهاب؟

سائد كراجة |اليوم

كابوس السجون

زيدون الحديد |اليوم

تعرفة جديدة للطاقة الكهربائية

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
جندي إسرائيلي يفحص صورة أثناء تفقد الممتلكات الشخصية في منزل أصابه صاروخ أطلقه حزب الله اللبناني - (المصدر)

ما الذي قد تبدو عليه الحرب بين إسرائيل وحزب الله؟

ترجمات | منذ17 ساعة
"فلسطين ستكون حرة من البحر إلى النهر"، لوحة ضمن حملة المناصرة العالمية لفلسطين - (المصدر)

‏تسليط الضوء على غزة‏

ترجمات | منذ18 ساعة
الرئيس الأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

هل يقوض بايدن حكومة نتنياهو الحربية من الداخل؟

ترجمات | منذ18 ساعة
1719243424179511900

حماس تنتصر‏: لماذا تجعل إستراتيجية إسرائيل الفاشلة عدوها أقوى؟‏

ترجمات |24 حزيران 2024
جنود إسرائيليون يخرجون من نفق قيل إن حماس استخدمته في هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) على إسرائيل -(المصدر)

ما حجم التهديد الذي ما تزال تشكله حماس لإسرائيل؟

ترجمات |23 حزيران 2024
سجن الدامون

"يفترشن الأرض"... الأسيرات الفلسطينيات تتعرضن لظروف قاسية في معتقل الدامون

ترجمات |23 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

البحث عن 21 ألف طفل مفقودين في غزة! 24 حزيران 2024

4177e167-5349-4358-9722-7dbb38e23c57 copy

الدوام بعد إجازة طويلة ! 23 حزيران 2024

حمزة حجاج - الدوام بعد إجازة طويلة !

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر 22 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر

عيد أضحى مبارك 14 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- عيد أضحى مبارك

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي
 