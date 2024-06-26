مذكرة تفاهم لتنظيم مؤتمر "إعادة تعريف رأس المال البشري"

وقَّعت الرابطة العلمية لمراكز بحوث تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي المنبثقة عن اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري مذكرة تفاهم بهدف التعاون في تنظيم المؤتمر الحادي عشر للرابطة في الأكاديمية بمدينة الإسكندرية خلال الأسبوع الأول من شهر تشرين الثاني القادم، وقّعها في مقر الرابطة بعمان، أمينها العام، رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية الأستاذ الدكتور عبدالله عبابنة، ورئيس الأكاديمية الأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار ، بحضور نائب أمين عام الرابطة الدكتور أحمد الطويسي.

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أما المؤتمر سيكون بعنوان "إعادة تعريف رأس المال البشري واستكشاف مستقبل العمل في عالم تقوده التكنولوجيا" ومحاوره الرئيسة هي: إعادة التأهيل والارتقاء بالمهارات في عصر الذكاء الاصطناعي، وبناء قوة عاملة تواكب متطلبات المستقبل، وسد الفجوة بين احتياجات التعليم والصناعة، الاعتبارات الأخلاقية والتأثير الاجتماعي.



وقال عبانبة إن الرابطة تسعى من خلال مؤتمرها السنوي إلى التعريف الدقيق بطبيعة المشكلات والمعوقات التي تواجه تنمية الموارد البشرية في الأقطار العربية واقتراح السياسات المناسبة لضمان المواءمة والتوازن مآبين مخرجات التعليم والتدريب والتأهيل مع متطلبات الأسواق في عالم متسارع التغير.

وأكّد عبابنة على أن مخرجات المؤتمر وتوصياته ستكون متاحة لكافة المؤسسات ولراسمي السياسات المعنية بتنمية الانسان العربي انطلاقا من أهداف الرابطة التي تمثل جوهرا للتعاون العربي المشترك، مشيداً بالمستوى التعليمي الراقي والسمعة المتميزة الذي تحظى به الاكاديمية على الصعيدين العربي والعالمي.

من جانبه أثنى الدكتور إسماعيل عبد الغفار بمثابرة ودأب الرابطة وجهودها الحثيثة على عقد المؤتمر لما فيه من فائدة عظيمة تعود على الدول العربية كافة، مبيّناً أن أي كيان لا يكتمل إلا برأس مال بشري نوعي يتطور ويستجيب لمتطلبات وتغيرات أسواق العمل العربية والعالمية في عالم يشهد تطورا تكنولوجيا متسارعا.

كما أكد الدكتور إسماعيل حرصه الشديد على أهمية التعاون مع الرابطة حاضرا ومستقبلا خدمة للإنسان العربي في وطننا العربي الكبير.