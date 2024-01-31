الأربعاء 31 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"مربعينية" هذا الشتاء ثاني أفضل مربعينية في شمال ووسط الأردن بآخر 10 سنوات

أمطار خلال الأسبوع الحالي في عمان
تصوير ساهر قدارة
صرح مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب أن مربعينية الشتاء للموسم المطري الحالي 2023/2024 امتازت بمجاميع مطرية تجاوزت المجاميع العامة المفترض تحقيقها لهذه الفترة في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، فيما كانت مجاميع الامطار في باقي المناطق دون المعدل العام خاصة في المناطق الجنوبية بما فيها الاغوار الجنوبية، حيث لم تحقق الاغوار الجنوبية سوى 4% من امطار المربعينية، بالإضافة الى العقبة التي لم تشهد هطول مطري في مربعينية هذا الموسم. اضافة اعلان
وأضاف آل خطاب بأن مجاميع الامطار التي تحققت في المربعينية لهذا الموسم تراوحت ما بين (0.4 ملم- 324.2 ملم) وبنسبة مساهمة في المعدل المطري الموسمي العام ما بين (01%-55%)، وتعتبر مربعينية هذا الموسم ثاني أفضل مربعينية في شمال ووسط المملكة لآخر عشرة مواسم مطرية بعد موسم 2019/2020، والتي تحقق عادةً ما نسبته 30% من المعدل الموسمي العام في أغلب مناطق المملكة، حيث بلغ معدل كميات الامطار والنسب التي حققتها هذه المربعينية من المعدل الموسمي العام في مناطق المملكة كالتالي:
المناطق الشمالية 216.6 ملم ما نسبته 46% من المعدل الموسمي العام.
المناطق الوسطى الغربية 173.9 ملم ما نسبته 42% من المعدل الموسمي العام.
المناطق الوسطى الشرقية 50.9 ملم ما نسبته 41% من المعدل الموسمي العام. 
المناطق الشرقية بنسبة 19.8 ملم ما نسبته 21% من المعدل الموسمي العام.
الاغوار الشمالية 220 ملم ما نسبته 57% من المعدل الموسمي العام.
الاغوار الوسطى 122.5 ملم ما نسبته 44% من المعدل الموسمي العام.
الاغوار الجنوبية 3.0 ملم ما نسبته 4% من المعدل الموسمي العام.
المناطق الجنوبية الغربية 20.7 ملم ما نسبته 9% من المعدل الموسمي العام.
المناطق الجنوبية 4.4 ملم ما نسبته 8% من المعدل الموسمي العام.

وأفاد آل خطاب بأن الدراسات المناخية في ادارة الأرصاد الجوية تشير الى أن معدل درجة الحرارة الصغرى في مطار عمان المدني خلال مربعينية الموسم الحالي 2023/2024 هو الأعلى منذ 100 عام في السجل المناخي الأردني لمحطة رصد مطار عمان المدني والذي بلغ 7.6 درجة مئوية وهو أعلى من معدله العام بمقدار 3 درجات مئوية، في حين بلغ معدل درجة الحرارة اليومي 11.2 °س وهو اعلى من معدله العام بمقدار 2.3 درجة مئوية وهو ثاني اعلى معدل لدرجة الحرارة اليومي بعد مربعينية موسم 2009/2010، فيما بلغ معدل درجة الحرارة العظمى 14.9 °س وهو اعلى من معدله بمقدار 1.8 درجة مئوية.
والجدير بالذكر بان مجاميع امطار مربعينية الموسم الماضي 2022/2023 انتهت بمجاميع امطار ضعيفة في اغلب مناطق المملكة حيث لم تشكل من امطار المربعينية سوى 8% في المناطق الشمالية والوسطى بما فيها الاغوار الشمالية، فيما شكلت (15%-19%) في المناطق الشرقية والوسطى الشرقية بما فيها الاغوار الوسطى، فيما كانت الهطولات في فترة المربعينية دون معدلاتها بقليل في المناطق الجنوبية الغربية والاغوار الجنوبية بنسب تراوحت (24%-29%) من معدلها لنفس الفترة، فيما شهدت المناطق الجنوبية (الجفر، معان، القطرانة) اعلى أداء في مربعينية الموسم الماضي محققة ما نسبته 73% من معدلها الموسمي العام.

وأوضح آل خطاب بأنه ومع انتهاء المربعينية  تبدأ فترة خمسينية الشتاء والتي تنتهي عادةً مع بداية الاعتدال الربيعي، حيث تشكل ما نسبته 37% من الموسم المطري العام،  موزعة حسب الموروث الشعبي( السعود) على اربع فترات كل فترة تستمر اثني عشر يوماً ونصف حيث يشكل سعد الذابح (الفترة الأولى)  ما نسبته 12% من  المعدل الموسمي العام والفترة الثانية  سعد بلع  ويشكل ما نسبته  10%  من المعدل الموسمي العام ، والفترة الثالثة سعد السعود ويشكل ما نسبته  09%  من المعدل الموسمي العام ، والفترة الرابعة سعد الخبايا  ويشكل ما نسبته  06%  من المعدل الموسمي العام.
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