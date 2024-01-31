"مربعينية" هذا الشتاء ثاني أفضل مربعينية في شمال ووسط الأردن بآخر 10 سنوات

وأضاف آل خطاب بأن مجاميع الامطار التي تحققت في المربعينية لهذا الموسم تراوحت ما بين (0.4 ملم- 324.2 ملم) وبنسبة مساهمة في المعدل المطري الموسمي العام ما بين (01%-55%)، وتعتبر مربعينية هذا الموسم ثاني أفضل مربعينية في شمال ووسط المملكة لآخر عشرة مواسم مطرية بعد موسم 2019/2020، والتي تحقق عادةً ما نسبته 30% من المعدل الموسمي العام في أغلب مناطق المملكة، حيث بلغ معدل كميات الامطار والنسب التي حققتها هذه المربعينية من المعدل الموسمي العام في مناطق المملكة كالتالي:
المناطق الشمالية 216.6 ملم ما نسبته 46% من المعدل الموسمي العام.
المناطق الوسطى الغربية 173.9 ملم ما نسبته 42% من المعدل الموسمي العام.
المناطق الوسطى الشرقية 50.9 ملم ما نسبته 41% من المعدل الموسمي العام.
المناطق الشرقية بنسبة 19.8 ملم ما نسبته 21% من المعدل الموسمي العام.
الاغوار الشمالية 220 ملم ما نسبته 57% من المعدل الموسمي العام.
الاغوار الوسطى 122.5 ملم ما نسبته 44% من المعدل الموسمي العام.
الاغوار الجنوبية 3.0 ملم ما نسبته 4% من المعدل الموسمي العام.
المناطق الجنوبية الغربية 20.7 ملم ما نسبته 9% من المعدل الموسمي العام.
المناطق الجنوبية 4.4 ملم ما نسبته 8% من المعدل الموسمي العام.
وأفاد آل خطاب بأن الدراسات المناخية في ادارة الأرصاد الجوية تشير الى أن معدل درجة الحرارة الصغرى في مطار عمان المدني خلال مربعينية الموسم الحالي 2023/2024 هو الأعلى منذ 100 عام في السجل المناخي الأردني لمحطة رصد مطار عمان المدني والذي بلغ 7.6 درجة مئوية وهو أعلى من معدله العام بمقدار 3 درجات مئوية، في حين بلغ معدل درجة الحرارة اليومي 11.2 °س وهو اعلى من معدله العام بمقدار 2.3 درجة مئوية وهو ثاني اعلى معدل لدرجة الحرارة اليومي بعد مربعينية موسم 2009/2010، فيما بلغ معدل درجة الحرارة العظمى 14.9 °س وهو اعلى من معدله بمقدار 1.8 درجة مئوية.
والجدير بالذكر بان مجاميع امطار مربعينية الموسم الماضي 2022/2023 انتهت بمجاميع امطار ضعيفة في اغلب مناطق المملكة حيث لم تشكل من امطار المربعينية سوى 8% في المناطق الشمالية والوسطى بما فيها الاغوار الشمالية، فيما شكلت (15%-19%) في المناطق الشرقية والوسطى الشرقية بما فيها الاغوار الوسطى، فيما كانت الهطولات في فترة المربعينية دون معدلاتها بقليل في المناطق الجنوبية الغربية والاغوار الجنوبية بنسب تراوحت (24%-29%) من معدلها لنفس الفترة، فيما شهدت المناطق الجنوبية (الجفر، معان، القطرانة) اعلى أداء في مربعينية الموسم الماضي محققة ما نسبته 73% من معدلها الموسمي العام.
وأوضح آل خطاب بأنه ومع انتهاء المربعينية تبدأ فترة خمسينية الشتاء والتي تنتهي عادةً مع بداية الاعتدال الربيعي، حيث تشكل ما نسبته 37% من الموسم المطري العام، موزعة حسب الموروث الشعبي( السعود) على اربع فترات كل فترة تستمر اثني عشر يوماً ونصف حيث يشكل سعد الذابح (الفترة الأولى) ما نسبته 12% من المعدل الموسمي العام والفترة الثانية سعد بلع ويشكل ما نسبته 10% من المعدل الموسمي العام ، والفترة الثالثة سعد السعود ويشكل ما نسبته 09% من المعدل الموسمي العام ، والفترة الرابعة سعد الخبايا ويشكل ما نسبته 06% من المعدل الموسمي العام.