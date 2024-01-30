الأربعاء 31 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مرحلة جديدة للنهوض بحقوق الإنسان

كمال المشرقي
كمال المشرقي
كمال المشرقي 

عكست مناقشة تقرير حالة حقوق الإنسان في الأردن UPR في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان  في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، حالة نموذجية في تفاعل أطراف الاستعراض، ممثلة بالفريق الحكومي وبالمجتمع المدني الشريك الأساسي في هذه الآلية الطوعية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والفريق العامل الذي أعد خلاصة قيّمة وشاملة، لجملة تقارير أصحاب المصلحة والجهد الرسمي المتحقق خلال السنوات التي تلت الاستعراض الثالث. اضافة اعلان
هذه المناقشة الرابعة، وبالرغم من تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة ، تعد تعبيرا واضحا وتجديدا للالتزام الأردن بتحسين حالة حقوق الإنسان، كما تعكس أهمية التعاون الدولي من خلال ترسيخ مفهوم عالمية حقوق الإنسان إحدى الخصائص التي تتمتع بها منظومة حقوق الإنسان. 
ولعل التفاعل والتشابك الإيجابي قد ظهر جليا، في الجهد الرسمي عبر النشاط الملحوظ الذي قاده مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء و فريق اللجنة الدائمة في وزارة الخارجية وجميع أعضائها في إطار التشاور مع المجتمع المدني، وفي جهد مؤسسات المجتمع المدني التي تفاعلت بإنشاء التحالفات الوطنية وتقديم الإفادات جماعيا وفرديا محققة مشاركة مضاعفة وأكثر تخصصية عن الاستعراض الثالث.   
وما ميّز الاستعراض الرابع بلا شك، اختصاص ونوعية التوصيات التي قدمتها 101 للأردن بالرغم من تلقي المملكة نحو 279 توصية بزيادة واضحة عن الدورات السابقة، إلا أن الإشادة الفارقة لمسيرة إصلاح المنظومة السياسية والاقتصادية جسدتهما منظومة التحديث السياسي، ورؤية الإصلاح الاقتصادي للمملكة، وهو ماظهر في مداخلات الدول المشاركة بالمناقشة،  شكلت جميعها ما هو أشبه بمسار عمل جديد وخطة وطنية متكاملة قابلة للتطبيق. 
ورغم تصنيف بعض التوصيات في إطار تطوير المنظومة التشريعية الوطنية وضرورة مواءمتها مع الالتزامات الدولية، إلا أن التوصيات الأخرى لم تخرج عن إطار الحث المتواصل على ضرورة إرفاق هذه الالتزامات بإجراءات عملية، من جانب المصادقة على الاتفاقيات والمواثيق الأساسية المعنية بحماية حقوق الإنسان التي لم يصادق الأردن عليها بعد، وتلك المتصلة باستمرار الجهود الوطنية من خلال بذل العناية بتنفيذ الإستراتيجيات الوطنية والسياسات العامة في الدولة، وخلق آليات جديدة بالإضافة إلى التوصيات المتصلة بحماية الفئات المستضعفة أو الهشة أو الأكثر عرضة للانتهاك والإقصاء. 
استكمالا لهذه المنجز ومع وجود تحديات تحدث عنها الوفد الرسمي في مقدمتها الموازنات المتخصصة، فمن المتوقع أن يقبل الأردن اليوم بحسب المعلومات الأولية نحو 196 توصية فيما سيبدي إحاطته علما بنحو 83 توصية، وسينظر للأمر برمته على أنه خطوة  نحو الأمام وتدشين لمرحلة جديدة من تعزيز أطر الحماية لحقوق الإنسان، ما يعني استحقاقا مضافا للأردن بمختلف مؤسساتها الرسمية والمجتمعية لمأسسة عمل تشاركي يرتكز إلى إنفاذ التوصيات، بصورة كاملة وغير قابلة للتجزئة. 
ساعات قليلة وسيتم الإعلان اليوم الأربعاء رسميا، عن انتهاء دورة الاستعراض التي تحمل رقم 45، من خلال إصدار الفريق المعني تقريره الختامي والمتضمن التوصيات المقبولة وتلك التي أحيط الأردن بها علما، لتصبح جميعها وثيقة رسمية معتمدة صادرة عن الأمم المتحدة، للتقييم في الاستعراض المقبل 2029. وحتى ذلك الوقت، يمكن القول أن استثمار هذه الفرصة في تحديد الأولويات الوطنية على ضوء الاستعراض والبدء جديا بالتنفيذ مع الشركاء وتحمّل المسؤولية من كل الأطراف ذات العلاقة سينقل منظومة حقوق الإنسان إلى مستوى جديد يحاكي حملة من الاستحقاقات المنتظرة أيضا في مسيرة وصيرورة الإصلاح والتطوير والتحديث.
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