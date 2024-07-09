مرصد الزلازل يسجل 419 نشاطا زلزالياً منذ بداية العام

سجل المرصد الزلازل الأردني 419 نشاطاً زلزالياً منذ بداية العام الحالي منها 92 هزة محلية في أنحاء المملكة والمناطق الحدودية المجاورة.

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وسجل المرصد في تقريره 192 زلزالا إقليميا، تركز أغلبها في منطقة المحيط الهادي والمحيط الهندي فيما بلغ عدد الزلازل البعيدة 132 زلزالا إقليميا تركزت في تركيا واليونان وإيران.



وأوضح التقرير النصفي 2024 الصادر عن مرصد الزلازل الأردني في وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن الزلازل المحلية تركزت في مناطق وادي عربة ، وادي الأردن، الكرمل، طبريا والمناطق الحدودية المجاورة، إضافةً إلى البحر الميت، و خليج العقبة والمناطق الحدودية الجنوبية المجاورة، و السرحان و الزرقاء.



وبين التقرير أن أجهزة الرصد الزلزالي سجلت 13 زلزالا في وادي عربة، و 39 زلزالا في وادي الأردن ،الكرمل ،طبريا، والمناطق الحدودية المجاورة في حين سجل 24 زلزالاً في البحر الميت و 14 زلزالاً في خليج العقبة والمناطق الحدودية الجنوبية المجاورة فيما سجلت منطقتا فالق السرحان وفالق الزرقاء زلزالاً واحداً .

وتتضمن الشبكة الوطنية لمحطات رصد الزلازل في الأردن، نوعين من محطات الرصد، تتمثل بشبكة محطات الحركة الضعيفة (التلمترية) وعدد محطاتها 23 محطة تغطي كامل مساحة المملكة الأردنية ، منها 20 محطة أردنية و محطتان تتبع إحداهما للمعهد الألماني (GFZ ) ومحطة أخرى تابعة لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية( CTBTO)، وجميع المحطات مربوطة على الشبكة الأردنية.



ويتمثل النوع الثاني بمحطات رصد الحركة القوية وعددها 19 محطة موزعة على المدن الرئيسة والسدود في المملكة، وذلك لغايات تسجيل التسارع الأرضي الضروري للتصاميم الهندسية المقاومة لأفعال الزلازل، إذ يستقبل المرصد المعلومات الزلزالية على مدار الساعة من جميع محطات رصد الزلازل المنتشرة في جميع أنحاء المملكة ..

يذكر أن مرصد الزلازل الأردني الكائن في مبنى وزارة الطاقة والثروة المعدنية في عمان، أنشئ عام 1983 لمراقبة النشاط الزلزالي في الأردن والمناطق المجاورة لغايات تقييم المخاطر الزلزالية في الأردن، وتقدير حجم الأضرار المتوقعة في حالة حدوث زلزال مدمر في الأردن لا سمح الله.

--(بترا)

