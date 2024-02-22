الخميس 22 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مركز الحسين للسرطان يطلق حملة توعوية بسرطان الأطفال

مركز الحسين للسرطان
مركز الحسين للسرطان

أطلق مركز الحسين للسّرطان بالتّعاون مع المنظمة الدوليّة لسرطان الأطفال والجمعيّة الأردنية لأورام الأطفال حملة توعوية بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الأطفال، والتي تصادف في الخامس عشر من شهر شباط من كل عام.

اضافة اعلان

 

وهذه الحملة  تعد جزءً من الجهود  المستمرة  في التوعية ومكافحة سرطان الأطفال، وشعار الحملة لعام 2024 هو: "التّحدّيات التي يواجهها مقدمي الخدمة لسرطان الأطفال". وبهذه المناسبة نظّم المركز يوماً علميّاً بالتعاون مع الجمعيّة الأردنية لأورام الأطفال، شارك فيه أطباء من مختلف القطاعات الطبيّة بهدف تسليط الضوء على التّحديّات التي تواجه فرق الرعاية الطبية وخاصة فيما يتعلق بالتشخيص المبكر والدقيق.


و أعرب الدكتور عاصم منصور، مدير عام مركز الحسين للسرطان، عن التزام المركز بتقديم أحدث الأساليب العلاجية لمرضى السرطان والتي توفّرها أهم مراكز علاج السرطان في العالم، مشدّداً على أهمية الوقاية ومكافحة السرطان. 


وقالت الدكتورة رود ريحاني، رئيس قسم الأطفال في المركز، أن معدّلات الشفاء من سرطان الأطفال تتجاوز( 85٪) لجميع أنواع السرطان، مع تحقيق نسبة تصل إلى ( 95٪) في بعض الحالات. كما أوضحت أن الأنواع الشائعة من السّرطان بين الأطفال هي سرطان الدم وأورام الدماغ و الليمفوما والأورام الصلبة.


وأشارت ريحاني إلى مبادرة منظمة الصحة العالمية لسرطان الأطفال، التي تهدف إلى علاج (60٪ ) من أطفال العالم المصابين بالسّرطان بحلول عام 2030. كما أن هناك اتفاقيات تعاون  مع شركاء متعدّدين لتوحيد بروتوكولات العلاج على المستوى الوطني لستة أنواع رئيسية من السّرطان، وذلك بهدف تحقيق أفضل نتائج العلاج.

 

وقد تم خلال العام الماضي توحيد بروتوكولات علاجية  لثلاثة أورام وهي أمراض هودجكين  ليمفوما والجليوما ومرض ويلمز، وحاليّا يتم العمل على توحيد البروتوكولات الثلاثة الاخرى وهي ليمفوما غيرالـهودجكين واللوكيميا الليمفاوية الحادة و سرطان شبكية العين.

وبيّنت الدكتورة هديل حلالشة ، استشاري أورام الأطفال في المركز أن الرسالة الرئيسية لليوم العالمي لسرطان الأطفال لهذا العام هي "التحديات والصعوبات في العناية بمرضى السرطان"، وتركز الحملة على تعريف الفرق الطبية بالصعوبات في الرعاية الصحية للأطفال المصابين بالسرطان، وتشجيع التشخيص المبكر والإحالة الفعّالة لتحقيق أعلى نسبة شفاء ممكنة، وتنظيم يوم علمي وحملات توعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الجنيه المصري

السفارة الأردنية في القاهرة تدعو لضرورة الالتزام بتعليمات الصرافة في مصر

منذ 35 دقيقة
GG3kcccWIAAszS5

الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على مجموعة من المتقاعدين العسكريين وعدد من الشهداء

منذ20 ساعة
GG3jrHeXgAA4NeB

الملك خلال لقائه مجموعة من رفاق السلاح المتقاعدين بمنطقة الغمر: أنتم رمز الوفاء وقدوة الأجيال المقبلة

منذ20 ساعة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)

التعليم العالي تعلن نقاط الطلبة المتقدمين للمنح والقروض

منذ20 ساعة
مبنى وزارة التربية والتعليم-(ارشيفية)

محافظة: التربية تولي التعليم المهني أهمية

منذ21 ساعة
إغلاقات جسر الثامن 2 (1)_page-0001

إغلاقات على جسر الثامن الجمعة

منذ21 ساعة
افكار و مواقف

ماذا تريد أميركا من الفلسطينيين..؟

علاء الدين أبو زينة |اليوم

"بصمة" الأطباء.. أزمة مفصلية!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

نماذج الحوكمة المؤسسية

سلامة الدرعاوي |اليوم

المشاريع الصغيرة والمتوسطة: وجهة نظر اقتصادية

رعد التل |اليوم

كلهم وطنيون إلا الأردن!!

سميح المعايطة |اليوم
1708515423553544500

خيارنا الوحيد ومنظومة إجراءات فورية (3 - 6)

د.خليف الخوالدة |اليوم

الوقت الذي يراهن عليه الجميع بخسارات يومية

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
صورة تقول الكثير عن العلاقة بين بنيامين نتنياهو ومحمود عباس - (أرشيفية)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو، الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-2)

ترجمات | منذ15 ساعة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (المصدر)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو.. الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-1)

ترجمات |20 شباط 2024
1708332985910063800

العرب منقسمون بشأن قرار محكمة العدل الدولية‏‏

ترجمات |19 شباط 2024
1708332985870063600

الدبلوماسية الفرنسية في الشرق الأوسط بعد "7 أكتوبر"

ترجمات |19 شباط 2024
نعوم تشومسكي في مؤتمر صحفي لدعم الأسطول المتجه إلى غزة، ميناء مدينة غزة، 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2012 - (أرشيفية)‏

‏نعوم تشومسكي: زيارتي إلى غزة، أكبر سجن مفتوح في العالم‏

ترجمات |18 شباط 2024
1708168622786950800

‏لا مكان آمنا يذهب إليه فلسطينيو غزة‏

ترجمات |17 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج - ترند الحلويات !

ترند الحلويات !

متعثر 20 شباط 2024

حمزة حجاج -متعثر

العالم وغزة 19 شباط 2024

hajjaj copy

يوم الإجازة! 18 شباط 2024

حمزة حجاج - يوم الإجازة!

لندن 17 شباط 2024

hajjaj copy

جولة جلالة الملك الخارجية 16 شباط 2024

14 copy
 
 