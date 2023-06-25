مركز "واعي/ة" يعقد ورشة لعاملات في الصناعات الغذائية وأخرى بالتعليم الخاص

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عقد مركز العمال للتوعية القانونية "واعي/ ـة"، وبدعم من منظمة العمل الدولية، ورشة تدريبية في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، استمرت على مدى يومين، بعنوان: "الحقوق العمالية في قانوني العمل والضمان الاجتماعي، ومعايير العمل الدولية".وحسب بيان صادر صحافي عن الاتحاد، الذي يتبع له المركز، شارك بالورشة، في يومها الأول عددٌ من العاملات في قطاع الصناعات الغذائية. أما في اليوم الثاني فشملت عددا من العاملات في قطاع التعليم الخاص، وبالتنسيق مع النقابات العمالية التي تمثل العاملين في القطاع.وتأتي الورشة ضمن المرحلة الثانية من برنامج عمل المركز التي تتضمن تنفيذ عدد من الورش والجلسات التدريبية حول الحقوق العمالية.وقدمت المدربة دعاء العجارمة، من منظمة العمل الدولية، عرضا حول معايير العمل الدولية والاتفاقية (C-190) المتعلقة بالقضاء على العنف والتحرش والتمييز في أماكن العمل، مشيرة إلى أن المنظمة تطلق في هذه الأيام حملة توعية بمناسبة الذكرى السنوية لإصدار الاتفاقية، تهدف إلى إثارة الوعي ومكافحة الظاهرة في عالم العمل، وضرورة مصادقة الحكومة الاردنية على الاتفاقية بهدف الوصول إلى بيئة عمل خالية من كافة اشكال العنف والتمييز والتحرش.كما قدم المدربين النقابيين: منال الدباس وبكر الأمير، شرحا لأبرز الحقوق العمالية التي نص عليها قانوني العمل والضمان الاجتماعي، شملت: الأجور، عقد العمل وأنواعه والأحكام المتعلقة به، الشرط الجزائي، الحالات التي يحق لصاحب العمل فصل العامل دون اشعار، الاجازات وأنواعها، مسؤوليات صاحب العمل، والحالات التي لا يجوز لصاحب العمل أنهاء خدمة العامل أو توجيه إشعار إليه لإنهاء خدمته، إلى جانب الضمان الاجتماعي ومرتكزاته، ونسب الاقتطاع وأحكام مرتبطة به.وفي ختام الورشة، أجابت المحامية في المركز آلاء أبو لبادة، على استفسارات المشاركات حول قضايا عمالية تعرضنّ لها، وكيف عالجها القانون على ضوء التشريعات النافذة والأحكام القضائية ذات العلاقة، مؤكدة في الوقت ذاته أن المركز يواصل استقبال الشكاوى العمالية عبر الاتصال الهاتفي (0770442244) ويقدم الارشاد والتوعية حيالها.