الإثنين 29 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مروة.. لاجئة سورية في الأردن تكابد صعوبة الحياة وتكسر الأحلام

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مروة
دفعت أصداء الحرب عائلة مروة، التي تبلع من العمر 24 عاماً اليوم، إلى الفرار من سوريا في عام 2013. غادرت مروة وطنها في رحلة صعبة ومؤلمة برفقة والدها وأمها الحامل وشقيقين أصغر منها. وغادرت شقيقتاها الأكبر منها مع أزوجهن، إحداهما إلى السويد والأخرى إلى لبنان.اضافة اعلان
لجأت العائلة في البداية إلى مخيم الزعتري، وبعد أشهر قليلة انتقلوا إلى بلدة عين الباشا، التي تقع على بعد حوالي 20 كيلومتراً شمال غرب العاصمة، حيث أقامت العائلة لمدة عامين. وفي عام 2015، اتخذوا قرار الاستقرار في مخيم الأزرق للاجئين بسبب ظروف والدها الصحية والأعباء المالية. وفي خضم هذه الاضطرابات، بدأت مروة الصف التاسع في المخيم.
"كانت لدي تجربة رائعة في المدرسة. أنا حقًا أحب التعلم وكان هذا شيئًا كنت شغوفة به دائمًا. لكن الوضع الصعب لم يكن في صالح مروة، ولم يتوافق مع أحلامها وآمالها.
وبعد مرور عام في مخيم الأزرق، وقعت المأساة عندما توفي والدها، تاركًا مروة لتتعامل مع تحديات الحياة هي وعائلتها. وعلى الرغم من المسؤوليات الكبيرة، واصلت الذهاب إلى المدرسة حتى الصف الحادي عشر.
وقبل أن تبلغ الثامنة عشرة من عمرها، أخذت على عاتقها مسؤولية كبيرة تتمثل في العثور على عمل داخل المخيم لدعم أسرتها مالياً. إن تصميمها على مساعدة والدتها وإخوتها في متابعة تعليمهم دفعها إلى استكشاف مجالات العمل المختلفة. "لقد عملت مع منظمات دولية مختلفة في المخيم كمدربة كرة قدم وموظفة استقبال. طوال هذه الفترة، كنت متحمسة لأخذ دورات إضافية لتوسيع معرفتي ومهاراتي. لقد قمت بالتسجيل في دورة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر (ICDL)، بالإضافة إلى دورات تصميم مواقع الويب ودورات مايكروسفت اكسيل."
وفي عام 2022، ظهر تحدي جديد في حياتها عندما مرضت والدتها. لقد اضطرت إلى الحصول على قرض كبير للسفر إلى هولندا لتلقي العلاج. واليوم، تتحمل مروة مسؤولية الأسرة بأكملها، وتعمل بلا كلل لسداد القرض البالغ 10 آلاف يورو الذي أخذته والدتها.
في منتصف عام 2023، بدأت مروة العمل مع منظمة كير العالمية في الأردن في قسم الحضانة. بالنسبة لها، هذه فرصة عظيمة لأن التفاعل مع الأطفال والرضع يوميًا يساعدها على الهروب من تحديات الحياة. "أنا ممتنة لأن الراتب أصبح أفضل مع وظيفتي الحالية. أقسم راتبي كل شهر لتغطية القرض والمستلزمات المدرسية لإخوتي والطعام."
وتبقى أحلام مروة ثابتة. إنها تحلم أن يتم فيه رفع العبء عن كتفيها يوماً ما، ويمكّنها ذلك العودة لإكمال تعليمها. تمتد تطلعاتها إلى مستقبل يكمل فيه جميع إخوتها تعليمهم العالي. ولديها حلم كبير أن تصبح مضيفة طيران وتسافر حول العالم. "لم أر أي مكان غير الأردن وسوريا. أريد أن أستكشف العالم خارج مخيم اللاجئين."
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