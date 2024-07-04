مستقلة الانتخاب: 12 تموز آخر موعد لتقديم استقالات الراغبين بالترشح للنيابة

أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب، أن 12 تموز الحالي هو آخر موعد لتقديم استقالات الراغبين في الترشح للانتخابات النيابية.



وأشارت في بيان اليوم الخميس، إلى أن الاستقالة يجب أن تُقدم قبل 60 يومًا على الأقل من موعد يوم الاقتراع المحدد في 10 من شهر أيلول المُقبل.

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واستندت الهيئة في إعلانها إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة (11) لقانون الانتخاب وتعديله رقم (4) لسنة (2022).



ونصت الفقرة (أ) من المادة (11) لقانون الانتخاب وتعديله رقم (4) لسنة (2022) على “من يرغب بالترشح لعضوية مجلس النواب المذكورين تاليا أن يستقيل قبل 60 يوما على الأقل من الموعد المحدد للاقتراع”.



وحددت المادة المذكورين بكل من: ” الوزراء، ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، القضاة النظاميين والشرعيين، موظفي الهيئات العربية والإقليمية والدولية، أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان، رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية، والسفراء”، إلى جانب “رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وشاغلي الوظائف العليا وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية ورؤساء وأعضاء مجالس أي هيئة أو سلطة، والمديرين التنفيذيين للمؤسسات الرسمية العامة، والحكام الإداريين في وزارة الداخلية”.