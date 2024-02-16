الجمعة 16 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مسيرة تضامنية تندد بالامعان باستمرار الابادة والتهجير لأهل غزة

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جانب من المسيرة
انطلقت مسيرة تضامنية من امام الجامع الحسيني تنديدا باستمرار العدوان الاسرائيلية على قطاع غزة عقب صلاة الجمعة فيما حالت الاغلاقات المرورية الملتقى الوطني لدعم المقاومة من الوصول الى منطق سوق الخضار المركزي في منطقة الاغوار الوسطى في بلدية معدي، الذي أعلن عن مسيرة شعبية للمطالبة بوقف تصدير الخضار الى الاحتلال. اضافة اعلان

وأعلن الملتقى عن نقل التجمع إلى منطقة شارع المطار عند مدخل أرض المعارض، بالقرب من وزارة الخارجية .

من جهته، أعلن ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية في وقت سابق عن تنظيم مسيرة وسط البلد الجمعة، تنديدا ورفضا للامعان في الابادة الجماعية والتهجير بحق الشعب الفلسطيني في رفح، والدعوة إلى إسناد المقاومة الفلسطينية. 

وصلى إمام الجامع الحسيني صلاة الغائب على شهداء فلسطين وغزة، ودعا لهم برفع الظلم عنهم . 

في الاثناء، ندد المتظاهرون في وسط البلد باتفاقية وادي عربة، كما  وجهت هتفت ضد الادارة الامريكية مع مطالبات بفتح الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمطالبة بإغلاق سفارة العدو الصهيوني في عمان.

وهتف المتظاهرون"منصورين منصورين ياكتائب عز الدين..يا أبوعبيدة اشتقنالك ...من الأردن تحية لكل الغزاوية". 

وندد المتظاهرون بوجود جسر بري تجاري الى الاراضي المحتلة، مطالبين بوقفه.

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