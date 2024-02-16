مسيرة تضامنية تندد بالامعان باستمرار الابادة والتهجير لأهل غزة

هديل غبون

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وأعلن الملتقى عن نقل التجمع إلى منطقة شارع المطار عند مدخل أرض المعارض، بالقرب من وزارة الخارجية .من جهته، أعلن ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية في وقت سابق عن تنظيم مسيرة وسط البلد الجمعة، تنديدا ورفضا للامعان في الابادة الجماعية والتهجير بحق الشعب الفلسطيني في رفح، والدعوة إلى إسناد المقاومة الفلسطينية.وصلى إمام الجامع الحسيني صلاة الغائب على شهداء فلسطين وغزة، ودعا لهم برفع الظلم عنهم .في الاثناء، ندد المتظاهرون في وسط البلد باتفاقية وادي عربة، كما وجهت هتفت ضد الادارة الامريكية مع مطالبات بفتح الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمطالبة بإغلاق سفارة العدو الصهيوني في عمان.وهتف المتظاهرون"منصورين منصورين ياكتائب عز الدين..يا أبوعبيدة اشتقنالك ...من الأردن تحية لكل الغزاوية".وندد المتظاهرون بوجود جسر بري تجاري الى الاراضي المحتلة، مطالبين بوقفه.