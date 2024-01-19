مسيرة حاشدة قرب السفارة الأميركية تطالب بكسر الحصار عن غزة

زايد الدخيل

خرجت مسيرة حاشدة بعد صلاة الجمعة من مسجد عباد الرحمن في الصويفية، غرب عمان باتجاه السفارة الأميركية، للتضامن مع غزة في اليوم الخامس بعد المائة للحرب البربرية على غزة.

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والمسيرة بتنظيم "الملتقى الوطني لدعم القـكاومة وحماية الوطن"، تحت شعار "مئوية الصمود والمقاومة في وجه حرب الإبادة".



وأكد المشاركون في المسيرة على الواجب العربي في كسر الحصار وإسناد غزة بجسور الإغاثة.



ومن أبرز الهتافات المتداولة في الفعالية: "شعبك أردن متحدين لتحرير يا فلسطين"، "علا يا بلادي علا الموت ولا المذلة.



ورددوا أيضا في تضامنهم مع اليمن ضد القصف الأميركي البريطاني: "قالوا اليمن إرهابية كل الأردن يمنية".

