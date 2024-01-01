الإثنين 01 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مسيرة للمحامين من قصر العدل إلى مجمع النقابات دعما لغزة الاربعاء

النقابات تتضامن مع غزة وتندد بمجزرة المستشفى المعمداني
فعالية تضامنية مع غزة في مجمع النقابات المهنية في الأيام الأولى للحرب

تنفذ نقابة المحامين عند الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاربعاء مسيرة للمحامين من قصر العدل باتجاه مجمـع النقابات المهنيـة.
ودعت النقابة منتسبيها للمشاركة في المسيرة بارتداء روب المحاماة، والمشاركة في الوقفة الإحتجاجية في مجمع النقابات بنهاية المسيرة.اضافة اعلان
وقال نقيب المحامين يحيى ابوعبود أن المسيرة تأتي بالتزامن مع مسيرات مماثلة تنفذها نقابات المحامين العربية ومحامي الوطن العربي بالتوافق مع اتحاد المحامين العرب وذلك دعماً للحق الفلسطيني وللمطالبة بوقف العدوان الهمجي وجرائم الاحتلال ضـد شـعبنا الفلسطيني البطل.
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