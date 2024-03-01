الجمعة 01 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مسيرة وسط البلد: تحية لسلاح الجو الملكي

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جانب من مسيرة وسط البلد (تصوير أمير خليفة)

هتف مشاركون في مسيرة انطلقت بعد صلاة الجمعة، بالتحية لنشامى سلاح الجو الملكي، على جهودهم التي بذلوها خلال الأيام الأخيرة واليوم، على الإنزالات الجوية على الأهل في قطاع غزة الذي يعاني من عدوان إسرائيلي غاشم.

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ورددوا هتاف: "يا سلاح الجو الملكي شكرا على الإسقاط الجوي".


وطالب المشاركون في المسيرة بنجدة أهالي القطاع وخاصة في الشمال والذين يعانون من مجاعة جراء استمرار العدوان وإغلاق المعابر.


وأدانوا استمرار العدوان على غزة وطالبوا بتكثيف الجهود لوقفه، منددين في الوقت نفسه بالجسر البري والتطبيع مع الاحتلال.


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