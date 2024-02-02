الجمعة 02 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مسيرة وسط البلد: تقويض الأونروا لن يمر

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مسيرة وسط البلد تصوير أمير خليفة

شارك المئات بعد صلاة الجمعة بمسيرة انطلقت من أمام المسجد الحسيني في وسط البلد، للتضامن مع الأهل في غزة الذين يتعرضون منذ 119 يوما، لحرب إبادة همجية، وللتنديد بالعدوان الصهيوني الغاشم على أبناء الشعب الفلسطيني، وجرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها المحتل أمام مرأى العالم.
وندد المشاركون في حصار غزة وطالبوا بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية للقطاع المحاصر تحت العدوان منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

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كما نددوا بالهجمة الإسرائيلية الغربية على وكالة تشغيل وغوث اللاجئين الأونروا، مستنكرين تجفيف الدعم المادي عنها.

وأكدوا أن تقويض الأونروا لن يمر، وأن المحاولات الإسرائيلية بشأن المنظمة الدولية هدفها تجويع الشعب الفلسطيني.

وهتف المشاركون: "طالعلك يا عدوي طالع.. من كل بيت وحارة وشارع"، "يا سرايا ويا قسام.. خلي الأرض تغلي غلي"، " علا يا بلادي علا.. الموت ولا المذلة"، "طالعلك بأيدي سكين.. نموت وتحيا فلسطين"، "يا مقاوم يا حبيب.. أضرب اقصف تل أبيب".


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