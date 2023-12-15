مسيرتان حاشدتان في عمّان: أخرجوا القواعد الأمريكية (صور)

حنان بشارات

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تصوير: أمير خليفة - انطلقت عقب صلاة الجمعة، مسيرات تضامنية مع قطاع غزة في عمّان وامام السفارة الاميركية في عمان وذلك إسنادا لغزة ورفضا للحرب الإسرائيلية على القطاعوتنديدا بالعدوان الامريكي الصهيوني على غزة.وطالب المشاركون في المسيرات بوقف العدوان الإسرائيلي الذي بدأ في السابع عشر من تشرين الأول الماضي 2023.كما عبّروا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، محيين صمودهم أمام الاعتداءات الإسرائيلية، ورفضهم للحرب على القطاع.ورفع المشاركون في المسيرات أعلام الأردن وفلسطين ولافتات تؤكد رفض العدوان الإسرائيلي.وهتف جموع الأردنيين خلالها للمقاومة الفلسطينية ولأهالي القطاع الصابرين بوجه العدوان الغاشم، منددين بصمت المجتمع الدولي حيال استمرار المجازر واستهداف المدنيين.وشارك بالمسيرة احزاب وفعاليات وطنية والحركة الإسلامية، وحراكات شعبية وشبابية ومستقلين.ورفع المشاركون شعارات تحيي المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وتثمن انتصاراتهم على الاحتلال الذي يستخدم أحدث الأسلحة للبطش بالمدنيين والأبرياء بعد اميركي منقطع النظير ، كما هتفوا خلالها للمقاومة الفلسطينية ولأهالي القطاع الصابرين بوجه العدوان الغاشم، منددين بصمت المجتمع الدولي حيال استمرار المجازر واستهداف المدنيين وانه عار على المجتمع الدولي وحقوق الانسان والصمت المهين.وحذر المشاركون من اجراءات الاحتلال الرامية إلى تهجير أهالي قطاع غزة، وأهالي الضفة الغربية سعيا لإقامة مشروع الاحتلال التوسعي على حساب الدول العربية، مطالبين الدول العربية إلى العمل على وقف هذه الخطط والمشاريع الصهيونية وان دعم المقاومة؛ وقف لاية عمليات تهجير او قتل.وجدد الأردنيون تضامنهم مع فلسطين وقطاع غزة، في ظل سياسة الاحتلال الممنهجة في تهجير الفلسطينيين والإبادة الجماعية. رافعين الاعلام واليافطات المنددة بالعدوان الامريكي صهيوني على غزة والضفة.وهتف المتظاهرون بعبارات " الشعب يريد تحرير فلسطين.. "لا..لا لحرب التجويع والحرمان لأطفال غزة، وفلسطين البوصلة ودرة تاجها القدس، والمقاومة جدوى مستمرة" واخرى تندد بالدعم الاميركي للصهاينة.كما نظم الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن مسيرة ثانية في منطقة عبدون قرب السفارة الاميركية تحت عنوان "اوقفوا محرقة غزة ".. أخرجوا القواعد الاميركية شارك بها المئات من المصلين والمواطنين.ودعا المنظمون الى اعلاء الصوت العربي والاردني في وجه العدوان الامريكي الصهيوني المشترك على غزة.والمسيرة الثانية التي انطلقت من قرب مسجد عباد الرحمن بامتداد الدوار السادس باتجاه عبدون وصولا الى السفارة الاميركية رفع المشاركون فيها شعارات" اوقفوا محرقة غزة " و " اخرجوا القواعد الامريكية".وندد المشاركون بالصمت العربي والدولي ازاء عمليات القتل والتدمير التي تجري في غزة والضفة الغربية مؤكدين انهم مستمرين في الاحتجاج حتى وقف العدوان الغاشم عن فلسطين.واعلى المشاركون الصوت لاسماع العالم صوت المقاومة والمقهورين في العالم وحشد التأييد لوقف كافة المجازر التي ينفذها العدو الصهيوني في غزة والضفة الغربية .وشددوا على اهمية اتحاد الصوت العربي لوقف المجازر في وجه الاحتلال.