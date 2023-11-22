مصادر لـ"الغد" تؤكد شمول أسرى أردنيين بصفقة التبادل بين حماس والاحتلال

غادة الشيخ

أفادت مصادر من الحملة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين الأردنيين لـ "الغد" عن ورود معلومات شبه مؤكدة تشي بشمول أسرى أردنيين خلال أول دفعة تبادل أسرى بين حماس والاحتلال.



ومن المرجح أن تتم أول صفقة تبادل بين الطرفين صباح يوم غد الخميس، ضمن الأربعة أيام من الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

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وكان الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، ثائر شريتح، قال الأربعاء، إن القائمة الإسرائيلية لأسماء الأسرى الفلسطينيين المنوي تحريرهم وفق اتفاق الهدنة، "ضمت أسيرات من ذوات المحكوميات الطويلة وممن أمضين سنوات طويلة في سجون الاحتلال".



وأضاف شريتح أن أسرى أردنيين من ضمن المفرج عنهم في صفقة التبادل الحالية بين الاحتلال وحماس.