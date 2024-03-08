الجمعة 08 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مصدر: الطائرات الأردنية لم تكن مصدر الخلل الفني المتسبب بسقوط حر لبعض المساعدات بغزة

638455066262812763
طائرة أردنية تنزل مساعدات على غزة اليوم
ذكر مصدر لـ"الغد" أن الخلل الفني الذي تسبب بعدم فتح بعض المظلات التي تحمل مساعدات وسقوطها بشكل حر على الأرض خلال الإنزال الجوي على غزة اليوم الجمعة لم يكن مصدره طائرة أردنية. اضافة اعلان

وقال المصدر إن الطائرات الأردنية الأربعة التي نفذت عملية الإنزال بالإشتراك مع 5 دول قد تمت دون أي خلل.

وبين أن الأردن مستمر في جهوده لدعم الأشقاء الفلسطينيين بغزة، وإيصال المساعدات عبر كل الطرق براً وجواً.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
إنزال مساعدات على غزة

"الغد" ترافق القوات المسلحة في الانزال 33 للمساعدات على غزة (فيديو)

منذ1 ساعة
القوات المسلحة تنفذ 9 إنزالات جوية مشتركة لمساعدات على غزة

القوات المسلحة تنفذ 9 إنزالات جوية مشتركة لمساعدات على غزة

منذ3 ساعة
ولي العهد للنشامى منصورين بعون الله

ولي العهد للأردنيات في يوم المرأة: "هي نصف مجتمعنا شريكة رفعتنا وعزنا"

منذ3 ساعة
رئيس الوزراء بشر الخصاونة

الخصاونة في يوم المرأة العالمي: نؤكِّدُ التزامنا بدعمها وتمكينها سياسيَّاً واقتصاديَّاً وإداريَّاً

منذ3 ساعة
مسيرة وسط البلد

حشود في وسط البلد تندد باستمرار العدوان على غزة (صور)

منذ3 ساعة
سيارة اسعاف

وفاة سيدة وإصابة زوجها إثر حريق منزلهما في عمّان

منذ7 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
1709739630205767800

أسطورة "الجيش الأخلاقي" في إسرائيل

ترجمات |06 آذار 2024
1709720555694778900

ترامب قادم والأفضل أن نكون مستعدين

ترجمات |06 آذار 2024
رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، في حديث مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي - (المصدر)

خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. لا فرصة لها في النجاح‏

ترجمات |05 آذار 2024
1709547746871132200

أهوال "7 أكتوبر" لم تحدث من فراغ.. لماذا يُمنع قول ذلك؟

ترجمات |04 آذار 2024
63d4582ffc184700195533e2

لماذا لا تنقذ الأخبار الإلكترونية الصحافة‏

ترجمات |04 آذار 2024
فلسطينيون في حي دمره القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (2-2)

ترجمات |03 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
عزائم رمضان

عزائم رمضان

استيراد البطيخ 06 آذار 2024

hajjaj copy

المجاعة في غزة 05 آذار 2024

المجاعة في غزة

أزمة البحر الأحمر 04 آذار 2024

hajjaj copy

غلاء المحروقات 03 آذار 2024

غلاء المحروقات

راتب شهر شباط 02 آذار 2024

راتب شهر شباط
 
 