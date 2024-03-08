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الجمعة 08 آذار 2024
4:17 م
مصدر: الطائرات الأردنية لم تكن مصدر الخلل الفني المتسبب بسقوط حر لبعض المساعدات بغزة
طائرة أردنية تنزل مساعدات على غزة اليوم
ذكر مصدر لـ"الغد" أن الخلل الفني الذي تسبب بعدم فتح بعض المظلات التي تحمل مساعدات وسقوطها بشكل حر على الأرض خلال الإنزال الجوي على غزة اليوم الجمعة لم يكن مصدره طائرة أردنية.
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وقال المصدر إن الطائرات الأردنية الأربعة التي نفذت عملية الإنزال بالإشتراك مع 5 دول قد تمت دون أي خلل.
وبين أن الأردن مستمر في جهوده لدعم الأشقاء الفلسطينيين بغزة، وإيصال المساعدات عبر كل الطرق براً وجواً.
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