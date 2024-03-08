مصدر: الطائرات الأردنية لم تكن مصدر الخلل الفني المتسبب بسقوط حر لبعض المساعدات بغزة

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وقال المصدر إن الطائرات الأردنية الأربعة التي نفذت عملية الإنزال بالإشتراك مع 5 دول قد تمت دون أي خلل.وبين أن الأردن مستمر في جهوده لدعم الأشقاء الفلسطينيين بغزة، وإيصال المساعدات عبر كل الطرق براً وجواً.