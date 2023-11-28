الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مصدر حكومي : انتقال حملات المقاطعة إلى العشوائية تهدد مئات الأردنيين بفقدان وظائفهم

أبرز تعليمات حماية المستهلك بعد صدورها في الجريدة الرسمية
رجل يتسوق في أحد المولات
قال مصدر حكومي انه لوحظ في الآونة الأخيرة انتقال حملات المقاطعة إلى العشوائية والمنافسة غير الشريفة بعد أن خرجت أصوات تحث على ترك منتجات بعينها، واعدةً بأن تشغل أي عامل يخسر عمله، وهذه ليست أكثر من دعاية لم ولن تتحقق.اضافة اعلان
وبين أن انزلاق البعض بتوسيع دائرة الاتهام لتطال علامات تجارية وشركات عالمية ومحلية بدعوى مناصرتها الاحتلال من دون أي دليل، وربما الهدف هو التضييق على تلك العلامات أو إخراجها من السوق لجلب مزيد من الأرباح لأصحاب تلك الاتهامات.
وقال انه وفق مختصين فان هذه الفوضى في المقاطعة ستترك أثراً سلبياً على عاملين باتوا ضحايا العشوائية بعيداً عن الدقة والموضوعية، وأسرى المضاربة لأغراض تجارية بحتة بعيدة كل البعد عن الموقف من قضية العدوان الإسرائيلي على غزة.
وأضاف أن الأرقام الناجمة عن المقاطعة ستنعكس سلباً على سوق العمل والاقتصاد الوطني، إذ تهدد مئات الأردنيين بفقدان أعمالهم، وتنذر بخسارة الخزينة عشرات الملايين من الدنانير (إيرادات ضريبية).
ووفق المختصين فان الجهات الرسمية وجدت نفسها بين فكي كماشة بدعوات المقاطعة، فلا هي راغبة بمواجهة موقف الجمهور المقاطع، ولا يمكنها السكوت عن الأضرار التي لحقت بمئات العاملين الذين ينتظرون مصيرهم المحتوم بالعودة إلى صفوف البطالة، إذا لم تتوقف فوضى المقاطعة.
وأكد المصدر أن الأولوية هي الحفاظ على منعة الاقتصاد الوطني وقوته، وأن تسعى لصد المحاولات التي من شأنها نقل الأزمة إلى الداخل الأردني بافتعال أزمة مالية، فالأردن القوي الناهض باقتصاده هو الأقدر على مناصرة الأشقاء في فلسطين.
وتعمل الحكومة على تخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على العدوان الإسرائيلي الذي خلق أزمة مركبة سياسية واقتصادية، بخاصة أن الضرر المباشر قد وقع على القطاع السياحي بالمملكة العمود الفقري لأرقام النمو الاقتصادي، نتيجة للصورة النمطية عن المنطقة برمتها نتيجة الحرب الدائرة.
ودعا المصدر إلى أن تكون هنالك أصوات تتحدث برشد وتوازن توائم بين احترام رغبة الجمهور وبين تلبية حاجات الاقتصاد الوطني، لأن النتائج بعد انجلاء غبار العدوان ستكون غير حميدة.-(بترا )
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
البقاء لله

شكر على تعاز من عشيرة الرواشدة

منذ1 ساعة
حبس شخص أسس صفحات وهمية باسم "الشيخة مهرة والشيخة فطيم" واحتال على عرب

حبس شخص أسس صفحات وهمية باسم "الشيخة مهرة والشيخة فطيم" واحتال على عرب

منذ1 ساعة
WhatsApp Image 2023-11-27 at 5.34.02 PM

جلسة حوارية بعنوان "الدبلوماسية الاردنية جهود وفرص" في هيئة شباب كلنا الاردن

منذ4 ساعة
14d984cf-c5e8-4d67-9259-42c809758236

إطلاق وثيقة تعهد لتمكين اللاجئين والمجتمعات المستضيفة

منذ4 ساعة
فيصل الفايز

الفايز: لو تبقى فلسطيني واحد في العالم سيبقى يقاوم

منذ21 ساعة
ديوان الخدمة المدنية - (أرشيفية)

ديوان الخدمة المدنية يتوقف عن استقبال طلبات التوظيف الجديدة

منذ22 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

هل انخفضت مخاطر سيناريو التهجير؟

ماهر أبو طير |اليوم

هل صحيح أن إسرائيل تحتلنا؟

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

صندوق لإدارة الأزمات

سلامة الدرعاوي |اليوم

الحسين إربد.. هل من خلوة؟

خالد خطاطبة |اليوم

الهدنة في القانون الدولي

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

الأردن.. تغيرات الخريطة الداخلية

سميح المعايطة |اليوم

غزة والعودة إلى الشمال

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات |21 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 