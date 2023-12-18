مصدر عسكري: مليشيات التهريب على الحدود تستخدم قذائف صاروخية

موفق كمال

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قال مصدر عسكري إن هناك تطورا في التكتيكات العسكرية المتبعة لدى المهربين، إضافة إلى تطور الأسلحة المستخدمة من قبلهم والتي تتنوع بين أتوماتيكية إلى إطلاق قذائف صاروخية، ما يشير إلى أنهم ليسوا مهربي مخدرات، وإنما مليشيات مسلحة، لها أجندات سياسية وأهداف أمنية من محاولاتها اجتياز الحدود.وفسر مصدر في تصريح لـ"الغد" تكثيف المليشيات المسلحة هجمهاتها على الحدود هو لغايات إشغال الأردن عن القضية الفلسطينية وحشوداتها العسكرية على الحدود الغربية مع فلسطين المحتلة التي اتخذتها القوات المسلحة كخطوة استباقية لمنع التهجير الذي يسعى له العدوان الإسرائيلي.