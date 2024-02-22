مطار الملكة علياء يستقبل أكثر من 695,500 مسافر خلال الشهر الماضي

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وبهذه المناسبة، قال نيكولا دفيليير، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "شهد الشهر الأول من العام تحسنًا في إحصائيات المسافرين، مما يؤكد مكانة الأردن بوصفه وجهة ترحيبية للمسافرين من مختلف أنحاء العالم. ما نزال عازمين على بذل جهودنا لتعزيز أرقام حركات المسافرين والطائرات والشحن الجوي، والعمل بشكل وثيق مع شركائنا لتوسيع شبكات شركات الطيران والوجهات الخاصة بنا وتنويعها. إن هدفنا الراسخ هو تقديم خدمات عالمية المستوى، مما يضمن استمتاع المسافرين بتجربة سفر استثنائية تُشعرهم وكأنهم في بيوتهم في البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم".