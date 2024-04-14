الأحد 14 نيسان 2024
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مطار الملكة علياء يعيد برمجة رحلاته

مطار الملكة علياء الدولي - (أرشيفية) 2
مطار الملكة علياء يعيد برمجة رحلاته

أكدت رئيس إدارة الاتصال والإعلام في مجموعة المطار الدولي - مطار الملكة علياء الدولي، زاهية النعسان أن مجموعة المطار تقوم بتحديث برنامج الرحلات القادمة الى المطار والمغادرة منه بناء على اعادة الجدولة للرحلات التي تقوم بها شركات خطوط الطيران .

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واشارت النعسان في تصريح لـ"الغد " إلى أن المجموعة تقوم باعلان المواعيد  الجديدة لرحلات الطيران في كل الوسائل المعتمدة وبرنامج الرحلات.

ودعت المسافرين الى ابقاء قنوات اتصال المسافرين مفتوحة مع شركات الخطوط الجوية التي حجزوا رحلاتهم على متنها والبقاء على تواصل مستمر معها لمعرفة مواعيد الرحلات وفقا لاعادة الجدولة والتغيير على البرامج.

وكانت هيئة تنظيم الطيران المدني اعلنت في بيان انه وفي تمام الساعة ٨.١٥ صباحا قامت الهيئة باعادة فتح اجواء المملكة امام الحركة الجوية بعد اعادة تقييم المخاطر حسب المعايير الوطنية والدولية الخاصة بسلامة وأمن الطيران المدني.

واتخذت الهيئة قرارا امس باغلاق الاجواء الاردنية امام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للاجواء بشكل مؤقت واحترازي ابتداء من الساعة 20:00 بالتوقيت العالمي UTC اي 11:00 مساء بالتوقيت المحلي لعدة ساعات قادمة ويتم تحديث ذلك ومراجعته بشكل مستمر حسب التطورات ثم اعلنت   تمديد الاغلاق للأجواء لغاية الساعة 8 صباح اليوم بالتوقيت العالمي أي الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي ان قرار الاغلاق جاء " حفاظا على سلامة وأمن الطيران المدني في الاجواء الاردنية وفي ضوء تزايد التوترات الاقليمية في المنطقة وبعد تقييم المخاطر وفقا للمعايير الخاصة بسلامة الطيران المدني المتبعة عالميا ".

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