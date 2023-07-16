الأحد 16 تموز 2023
النسخة المطبوعة

مطالبات نيابية برد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

مجلس النواب - (أرشيفية)
مجلس النواب- (تصوير: أمجد الطويل)

طالب عدد من النواب، اليوم الأحد، برد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، فيما انتقد النائب صالح العرموطي بشدة قانون الجرائم الالكترونية، مستغربا نشر الإعلام لمشروع القانون "قبل توزيعه علينا كنواب".

اضافة اعلان

وطالب النواب ينال فريحات وفريد حداد وأحمد القطاونة، وحسن الرياطي وماجد الرواشدة برد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية.

فيما طالب النواب خليل عطية وميادة شريم بتحويل القانون إلى اللجنة القانونية.

يأتي ذلك في وقت وافق فيه مجلس النواب عقب نقاش مستفيض على مادة من مشروع القانون المعدل للشركات كما أقرها مجلس الاعيان والتي تعفي شركة التضامن في حال تم تغيير عنوانها من الاعلان في الصحف اليومية  والاكتفاء بالاعلان على الموقع الالكتروني لدائرة مراقب الشركات كما جاء في مشروع القانون المعدل. 

ودافع النواب خليل عطية وبلال المومني وعطا ابداح وخالد ابوحسان وراشد الشوحه ومحمد عشا ونمر السليحات وعارف السعايدة وعائشة الحسنات واسماعيل المشاقبة عن قرار مجلس النواب لانه يحمي الصحف اليومية معتبرين ان قرار مجلس الاعيان سيؤثر سلبا على الصحف الورقية،  فيما دافع النواب صالح العرموطي ودينا البشير وعمر النبر  وزيد العتوم وسليمان ابويحي وخير ابوصعيليك ومجحم الصقور وجعفر الربابعة وعلي الخلايلة وعبدالله ابوزيد ومحمد السعودي وعبدالمنعم العودات وعمر الزيود وحسين الحراسيس ونضال الحياري وضرار الحراسيس عن قرار مجلس الاعيان .
وكان مجلس النواب رفض المادة في مشروع القانون التي تعفي شركة التضامن في حال تم تغيير عنوانها من الاعلان في الصحف اليومية ، واصر مجلس النواب على بقاء المادة كما هي في القانون الاصلي التي تجبر شركة التضامن على نشر اي تغيير في عنوانها او اسمها في صحيفة يومية ، في حين ان مجلس الاعيان قرر الموافقة على المشروع كما جاء من الحكومة والذي يشطب الشرط الذي يلزم شركات التضامن عند تغيير اسمها او عنوانها بالنشر في صحيفة يومية والاكتفاء بالنشر على الموقع الالكتروني لدائرة مراقب الشركات .

المؤسسة العامة للغذاء والدواء

"الغذاء والدواء" توصي بعدم الإفراط باستخدام منتجات تحتوي على مُحلي الأسبارتام منذ5 ساعة

الداخلية تطلق مجموعة من الخدمات الإلكترونية للتأشيرات والإقامات

الداخلية تطلق مجموعة من الخدمات الإلكترونية للتأشيرات والإقامات 15 تموز 2023

الأردن.. حوادث السير تسلب 300 طفل حياتهم في عامين

الأردن.. حوادث السير تسلب حياة 300 طفل في عامين 15 تموز 2023

السفير الفرنسي يؤكد دعم جهود الأردن لوقف التصعيد في القدس

السفير الفرنسي يؤكد دعم جهود الأردن لوقف التصعيد في القدس 15 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
"أوكسفام الأردن" توضح حول تقليص المساعدات الغذائية للاجئين

"أوكسفام الأردن" توضح حول تقليص المساعدات الغذائية للاجئين

منذ 26 دقيقة
الأردن يعزي كوريا بضحايا الفيضانات

الأردن يعزي كوريا بضحايا الفيضانات

منذ1 ساعة
الزراعة تشكّل فريقا لحصر أضرار حريق عجلون وجرش

الزراعة تشكّل فريقا لحصر أضرار حريق عجلون وجرش

منذ2 ساعة
طاولة مستديرة لـ "أرض" تدعو لتفعيل محلية قرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والأمن والسلام

طاولة مستديرة لـ "أرض" تدعو لتفعيل محلية قرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والأمن والسلام

منذ2 ساعة
WhatsApp Image 2023-07-16 at 12.56.07 PM

"السياسة والمجتمع" يطلق مشروع " حزبي تنموي "

منذ3 ساعة
64b3a5f6712d8

محمد عكور يؤدي اليمين الدستورية خلفا للنائب الراحل الخصاونة

منذ5 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

تريدون فرصتكم؟ قاتلوا من أجلها

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا تغيرت نبرة الأردن الرسمية ؟!

ماهر أبو طير |اليوم

المنشأ والمنقول: إشكالية معرفية..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

شركات للإعسار

سلامة الدرعاوي |اليوم

الرقابة المركزية على دور الرعاية الحكومية

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

عسكري وموجة حر!

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1689339976363858400

في قلب إدلب المتمردة تحت سيطرة الإسلامويين

ترجمات |14 تموز 2023
1689157353301110400

‏الموصل العراقية تنهض من رماد "داعش" وتعيد بناء نفسها

ترجمات |12 تموز 2023
بطارية من النظام الصاروخي MLR تطلق النار من على عربة مجنزرة – (أرشيفية) ‏

‏الذخائر العنقودية لن تكسب الحرب في أوكرانيا

ترجمات |11 تموز 2023
أطفال ونساء من عائلات "داعش" في مخيم الهول في سورية - (أرشيفية)

مستقبل الإعادة إلى الوطن من شمال شرق سورية

ترجمات |10 تموز 2023
اتفاقيات كامب ديفيد، 1978: لوحة معروضة في المتحف الحربي القومي بالقاهرة – (المصدر)

على خطى لورانس العرب (6-6): لورانس في ظلال القاهرة‏

ترجمات |09 تموز 2023
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
 