مطالبات نيابية برد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

طالب عدد من النواب، اليوم الأحد، برد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، فيما انتقد النائب صالح العرموطي بشدة قانون الجرائم الالكترونية، مستغربا نشر الإعلام لمشروع القانون "قبل توزيعه علينا كنواب".

اضافة اعلان

وطالب النواب ينال فريحات وفريد حداد وأحمد القطاونة، وحسن الرياطي وماجد الرواشدة برد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية.

فيما طالب النواب خليل عطية وميادة شريم بتحويل القانون إلى اللجنة القانونية.

يأتي ذلك في وقت وافق فيه مجلس النواب عقب نقاش مستفيض على مادة من مشروع القانون المعدل للشركات كما أقرها مجلس الاعيان والتي تعفي شركة التضامن في حال تم تغيير عنوانها من الاعلان في الصحف اليومية والاكتفاء بالاعلان على الموقع الالكتروني لدائرة مراقب الشركات كما جاء في مشروع القانون المعدل.



ودافع النواب خليل عطية وبلال المومني وعطا ابداح وخالد ابوحسان وراشد الشوحه ومحمد عشا ونمر السليحات وعارف السعايدة وعائشة الحسنات واسماعيل المشاقبة عن قرار مجلس النواب لانه يحمي الصحف اليومية معتبرين ان قرار مجلس الاعيان سيؤثر سلبا على الصحف الورقية، فيما دافع النواب صالح العرموطي ودينا البشير وعمر النبر وزيد العتوم وسليمان ابويحي وخير ابوصعيليك ومجحم الصقور وجعفر الربابعة وعلي الخلايلة وعبدالله ابوزيد ومحمد السعودي وعبدالمنعم العودات وعمر الزيود وحسين الحراسيس ونضال الحياري وضرار الحراسيس عن قرار مجلس الاعيان .

وكان مجلس النواب رفض المادة في مشروع القانون التي تعفي شركة التضامن في حال تم تغيير عنوانها من الاعلان في الصحف اليومية ، واصر مجلس النواب على بقاء المادة كما هي في القانون الاصلي التي تجبر شركة التضامن على نشر اي تغيير في عنوانها او اسمها في صحيفة يومية ، في حين ان مجلس الاعيان قرر الموافقة على المشروع كما جاء من الحكومة والذي يشطب الشرط الذي يلزم شركات التضامن عند تغيير اسمها او عنوانها بالنشر في صحيفة يومية والاكتفاء بالنشر على الموقع الالكتروني لدائرة مراقب الشركات .