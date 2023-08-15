الثلاثاء 15 آب 2023
النسخة المطبوعة

معادلة طرفاها متناقضان.. إنساني وغير إنساني

يوسف عبدالله محمود
يوسف عبدالله محمود
المعادلة التي أشير إليها هي تلك المتعلقة بـ"المنتج" الذي يتصبب عرقاً وهو يوفر لمالك وسائل الإنتاج الغلة الوفيرة التي لا يصيب منها –الأول- إلا النزر اليسير بينما يذهب الربح الوفير إلى جيوب المالكين. بالطبع وكما نلاحظ في شتى أرجاء العالم، يحتدم صراع خفي حيناً ومعلنا خفيا آخر بين مالكي وسائل الإنتاج وبين المنتجين الذين يبيعون عافيتهم للمالكين بأبخس ثمن!. ومع الأسف فعالمنا اليوم وحتى قبل اليوم ومنذ أمد بعيد تحكمه هذه المعادلة اللاإنسانية. هناك مالكون تحميهم دولهم الرأسمالية وتلك التابعة لهذه الدول من البلدان الفاشية. تحميهم من الاحتجاجات والانتفاضات العمالية، والفلاحية التي تطالب بحقها المشروع في الحياة الكريمة. تطالب بأجر لائق يوازي جهدها المبذول في عملية الإنتاج. والمحزن أن هذه المطالبة المشروعة يتم تصويرها في الأنظمة الرأسمالية أو تلك التابعة لها بأنها "تمرّد" على القانون يستحق أصحابه القمع!. هؤلاء "المنتجون" وأعدادهم بالملايين يعيشون "اغتراباً" في حياتهم، فهم مضطهدون لا تُسمع شكواهم. الذين يُسمع صوتهم هم مالكو وسائل الإنتاج من الرأسماليين الذين تنتظرهم الشركات الاحتكارية الضخمة والتي يدخل في عضويتها ساسة كبار عالميون يزعمون أنهم بحكم مواقعهم السياسية المتقدمة، يخدمون "السلام العالمي" أسماء كثيرة لا مجال لاستعراضها هنا تضمها هذه الشركات الرأسمالية العالمية، وبعض أصحاب هذه الأسماء غادروا مواقعهم السياسية المتنفذة أو ما زالوا في هذه المواقع!. اضافة اعلان
كم من صفقات فساد وروشة مارسها هؤلاء الساسة المتنفذون، ومنهم من سيق للمحاكم ولكن وبقدرة قادر أُخلي سبيله إكراماً لمنصبه السابق!
المالكون الكبار لا يقيمون وزناً للقيم الأخلاقية والإنسانية، همّهم مراكمة المال بأية وسيلة. إنها "ثقافة الفساد" الشائعة في عصرنا هذا. وقد صدق من قال "النقود هي الجوهر المغترب لعمل الإنسان ووجوده. الجوهر المغترب سيسود الإنسان، وهذا سيعبُده بدوره". أنظر مقدمة. كتاب "مستقبل الرأسمالية ص8 . Future of Capitalism تأليف الكاتب الأميركي لشتر ثورو، ترجمة: عزيز سباهي- دار المدى. دمشق.
ما نشاهده ونعيشه اليوم أن هذا "الجوهر المغترب" قد شوّه حياة الإنسان، دّمَّر فيه كل نزعة إنسانية امتلكها ذات يوم قبل أن يغدو عبداً للمال. إن "الرأسمالية العالمية" اليوم "تخبط خبط عشواء" ساقت كوكبنا إلى أفدح الكوارث. 
الرأسمالية العالمية، وإن رأى البعض خلاف ذلك، باتت غير قادرة على منازلة التحدّيات الهائلة التي تواجهها، قيمها "الفردية خرَّبت" العالم! أفقدته قيمه الإنسانية. سارت وتسير به إلى التهلكة. 
وقد أوجز عالم الاقتصاد الشهير د. فؤاد مرسي أزمة الرأسمالية العالمية وتداعياتها الخطيرة حين قال: "... ولهذا كلّه يحفل عصرنا بالمتناقضات المذهلة التي يتخذ بعض شكل المفارقات التي كانت تدخل في عداد المستحيلات من قبل:
- ارتفاع إنتاجية عمل الإنسان في مقابل تصاعد البطالة!".  كيف تفسر ذلك؟ 
- النمو الاقتصادي البطيء مع التضخم النقدي الجامح.
وهكذا تجد الغني المطلق متجاوراً مع الفقر المدقع. د. فؤاد مرسي "الرأسمالية تحدّد نفسها. ص 478 و479. "عالم المعرفة"- الكويت.
وفي اعتقادي أن تزايّد هذه "المتناقضات" التي أشار إليها هذا المفكر الراحل لن يكون في صالح "الرأسمالية" على المدى البعيد. ولعلنا بدأنا نلمس هذا على أرض الواقع، فما حلَّ بالنظم الرأسمالية من انهيارات كارثية غير مسبوقة على هذا النحو من الحدّة مسببه غياب "الرؤية الإنسانية"، عن أقطاب هذه النظم الأرسمالية. 
إن غياب هذه "الرؤية الإنسانية" –كما أرى- لن يجعل الطريق سالكة أمام "الرأسمالية"، "فالمعادلة التي طرفاها متناقضان" لن تستمر للأبد. لا بد من التفاتة إلى الشرط الإنساني في الحياة البشرية حتى تستقيم "المعادلة".
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