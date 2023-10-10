الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

معهد الشرق الأوسط للإعلام يدين استهداف الصحفيين في غزة

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معهد الشرق الأوسط للإعلام يدين استهداف الصحفيين في غزة
أدان معهد الشرق الأوسط للإعلام والدراسات السياسية MEMPSI استهداف الصحفيين من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلية في فلسطين عامة وقطاع غزة بوجه خاص.
 وقال المعهد في بيان له إن استهداف الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام يأتي من أجل طمس الحقائق المتعلقة بالتغطية الإعلامية لمجريات الأحداث الدائرة منذ صباح يوم السبت الماضي.اضافة اعلان
   وبين المعهد في البيان أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت الصحفيين وعاملين في مؤسسات إعلامية، وهو ما أدى إلى استشهاد (7) منهم أثناء تغطيتهم للقصف الإسرائيلي للقطاع عدا عن اصابة العشرات منهم.
  وطالب المعهد الجهات الدولية للتحرك الفوري لوقف اطلاق النار في القطاع، وتوفير الحماية للصحفيين، داعيًا إلى ضرورة الالتزام في القانون الدولي والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية الصحفيين.
وأكد المعهد وقوفه إلى جانب الصحفيين العاملين في كافة المؤسسات الإعلامية في فلسطين وقطاع غزة.
وقال المعهد في البيان إن استهداف الصحفيين المستمر يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وحريّة الصحافة.
وأعلن المعهد عن تضامنه مع الصحفيين الذين يقومون بواجبهم المهني في ظروف صعبة من أجل تقديم الحقيقة للرأي العام والمجتمع الدولي.
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