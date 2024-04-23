مغردون أردنيون.. زيارة أمير الكويت ترسم البهجة

إسلام البدارنة

في تصريح بمناسبة زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى الأردن غدا السفير الكويتي لدى الأردن حمد المري: العلاقات الكويتية - الأردنية نموذج للعمل العربي المشترك pic.twitter.com/RjMsFd0WWR — منبر الكويت (@ena9en) April 22, 2024

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وبين السفير الكويتي في الأردن حمد راشد المري خلال أحد مداخلاته الإذاعية، عمق العلاقات الأردنية الكويتية، متطلعاً أن تكون الزيارة دافعاً لزيادة حجم التعاون والاستثمارات بين البلدين، والتي تقدر حالياً بـ 20 مليار دولار في المجالات كافة.

وبـ"حللت أهلاً ووطأت سهلاً" و "أهلا وسهلاً بضيف الأردن" والعديد من عبارات الترحيب استقبل الأردنيون أمير الكويت، الأمر الذي أكّد على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين .

كما انتشر خبر الزيارة على وسائل الإعلام العربية كالنار في الهشيم، نظراً لأهمية الحدث ومكانته في قلوب الشعبين وتأكيداً على تعزيز أواصر الأخوه والحفاظ على القواسم المشتركة بين الشعبين الشقيقين .



وبدورها قامت "الغد" برصد بعض المنشورات التي كتبها المغردون على صفحاتهم عقب الإعلان عن الزيارة المنتظرة.

ونشر المغرد "فيصل مياس" عبر صفحته، " حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت مغادرا غدا متوجها إلى الأردن.."





حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت مغادرا غدا متوجها إلى الأردن في زيارة خاصة لضيافه جلاله الملك عبدالله الثاني بن الحسين والهاشميين الاشراف ويامرحبا ومسهلا فيك بين اهلك وناسك تنور الاردن كلها عين غطا وعين فراش لضيوف وطنا الاكارم #الكويت #الأردن pic.twitter.com/GKjV2ZfUS5 — ⚜فيصل مياس ⚜ (@faisslmeas) April 22, 2024

ونشرت "تمارا" عبر صفحتها

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تلبية لدعوة من جلالة الملك عبدالله الثاني، يبدأ سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، يوم غد الثلاثاء، زيارة للأردن#الأردن #الكويت pic.twitter.com/XgRkswKAnD — 🇯🇴❤️ Tamara N. Al Nahar❤️🇯🇴 (@TamaraAlnahar) April 22, 2024

زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى الأردن اليوم الثلاثاء تجسد الدور المحوري للكويت في عمقها العربي pic.twitter.com/GL7nywSYZV — منبر الكويت (@ena9en) April 23, 2024

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