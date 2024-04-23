الثلاثاء 23 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مغردون أردنيون.. زيارة أمير الكويت ترسم البهجة

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جلالة الملك عبدالله الثاني و أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح
بدأت الاحتفالات والترحيبات تجوب شوارع المملكة منذ لحظة الإعلان عن زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح إلى الأردن، وكان لمواقع التواصل الاجتماعي نصيباً من ذلك، حيث ضجت بكمّ هائل من المنشورات التي ترحب بزيارة الأمير الأولى منذ توليه الحكم.

وبين السفير الكويتي في الأردن حمد راشد المري خلال أحد مداخلاته الإذاعية، عمق العلاقات الأردنية الكويتية، متطلعاً أن تكون الزيارة دافعاً لزيادة حجم التعاون والاستثمارات بين البلدين، والتي تقدر حالياً بـ  20 مليار دولار في المجالات كافة.

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وبـ"حللت أهلاً ووطأت سهلاً" و "أهلا وسهلاً بضيف الأردن" والعديد من عبارات الترحيب استقبل الأردنيون أمير الكويت، الأمر الذي أكّد على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين .

 

كما انتشر خبر الزيارة على وسائل الإعلام العربية كالنار في الهشيم، نظراً لأهمية الحدث ومكانته في قلوب الشعبين وتأكيداً على تعزيز أواصر الأخوه والحفاظ على القواسم المشتركة بين الشعبين الشقيقين .

وبدورها قامت "الغد" برصد بعض المنشورات التي كتبها المغردون على صفحاتهم عقب الإعلان عن الزيارة المنتظرة.

 

ونشر المغرد "فيصل مياس" عبر صفحته، " حضرة صاحب السمو  الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت مغادرا غدا متوجها إلى الأردن.."

 

ونشرت "تمارا" عبر صفحتها 

 

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