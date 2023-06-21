"مكاتب الاستقدام": إبعاد 20 الف عاملة منزل استنادا لإشارة block

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عمان- كشفت نقابة اصحاب مكاتب أستقدام واستخدام العاملين بالمنازل من غير الاردنيين، عن إبعاد وزارة العمل لـ 20 الف عاملة منزل إستنادا الى أشارة (block)الذي أقرته الحكومة بناءا على تنسيب وزارة العمل في حزيران عام 2021.وقال رئيس نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام لورنس ابو زيد في تصريحات صحافية أن الـ 20 الف عاملة منزل هن من ستة جنسيات أسيوية وافريقية، لافتا الى إبعاد الوزارة الى عشرات الالاف من العمالة الوافدة الموجودة على أرض المملكة استنادا الى إشارة (block)، مع عدم توفر احصائيات عن أعداد العمالة الوافدة التي تم أبعادها بشكل عام.وترسل وزارة العمل كل عدة أشهر قرصا مدمجا لوزير الداخلية ، يحمل قوائم بأسماء العمالة الوافدة التي لم تصوب اوضاعها خلال 3 أشهر من انتهاء تصريح العمل، والذين يصبحون تلقائيا ضمن أشارة (block) والتي تعني "منع دخول البلاد"، داعيا ابو زيد الحكومة التراجع عن تطبيق هذا الاجراء كونه يشكل انتهاكا لحقوق العمالة الوافدة.وتساءل ابو زيد (ماهو ذنب الذي ارتكبته عاملة المنزل حتى يتم أبعادها؟، ولا يسمح لها حق العودة الى عملها في الاردن، واشتراط وزارة العمل بدفع غرامات ورسوم تصاريح العمل بأثر رجعي حتى اثناء وجود العامل الوافد او عاملة المنزل خارج البلاد).وكانت الحكومة عملت بتطبيق إشارة (block) خلال جائحة كورونا، بزعم التخفيف على المواطن ماليا، ولكن في حقيقة الامر كانت هذه الاشارة على حساب حقوق العمالة الوافدة بمنعهم حق العودة.